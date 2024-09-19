20 сентября — Луков день: чтобы не навлечь на себя беду, ни в коем случае не делайте вот что

В это верили еще наши предки.

Многие люди по-прежнему верят в приметы, ведь они уже много веков помогают ориентироваться людям в жизни. Особенно это касается народных примет, связанных с погодой и важными датами.

20 сентября, в Луков день, существует множество запретов и рекомендаций, которые, по мнению наших предков, могли помочь избежать неприятностей и привлечь удачу. Собрали самые популярные из них.

Что можно и нельзя делать 20 сентября

В этот день особое внимание уделяется уборке урожая и подготовке дома к зиме. Традиционно принято убирать лук с грядок, закладывать его на хранение и готовить блюда, в которых этот овощ играет главную роль. Считалось, что если 20 сентября лук собрать неправильно, зима будет голодной и тяжелой.

В этот день не рекомендуется:

Считать деньги и подводить итоги. По народным поверьям, это может привести к потере финансовой стабильности.

Принимать подарки от незнакомцев. Это действие может притянуть беды или болезни в дом.

Начинать новые дела. Считается, что любые начинания, предпринятые в этот день, обречены на провал.

Оставлять незакрытыми окна и двери. Это может привести к тому, что в дом проникнет беда или зло.

Ссориться с близкими. Луков день требует мира и согласия в семье, иначе негативная энергия может испортить весь оставшийся год.

Сила традиций в современном мире

Соблюдая эти приметы и традиции, люди стремились обеспечить себе благополучие и защиту от несчастий. Несмотря на современность, многие и сегодня следуют этим советам, считая, что они могут помочь в сложные моменты жизни.