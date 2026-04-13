3 грубые ошибки во время полива: И растения дают "мизер" плодов - вы их совершали?

Полив, казалось бы, одно из самых простых и рутинных действий на даче, им проходится заниматься практически каждый день.
Но даже матёрые дачники умудряются допускать ошибки при внесении воды в почву, а потом сидят без урожая.
Проверьте, не совершали ли вы популярных ошибок.
- Первая и, вероятно, одна из самых популярных ошибок при поливе - слишком частое и обильное внесение воды. Если вы просто заливаете растения, не давая почве шансов просохнуть, это не дело. Корням не хватает воздуха, они начинают гнить, вслед за ними растение может начать портиться и болеть от ствола. Верный вариант - вносить воду, когда почва немного подсохла, но ещё не превратилась в "камень". Когда верхний слой почвы подсох, а нижний - немного влажный, можно совершать полив.
- Вторая ошибка - слишком редкий полив. Если почва постоянно стоит сухой, то растения не могут вбирать полезные вещества, растут слабыми, урожая дают мало. Особенно важен своевременный полив в момент формирования плодов, на это требуется большое количество влаги.
- Третья ошибка - полив по графику. Её также допускают некоторые. Например, поливают огурцы раз в неделю, а помидоры - раз в 3 дня. Так не годится, необходимо отталкиваться от состояния почвы. Если она слишком мокрая или же наоборот успела засохнуть, то никакого толку от вашего графика нет, растения будут страдать.
Если не допускать ошибок с поливом, а иногда вносить с ним удобрения, то вы сможете получить крепкие здоровые растения, а позднее - и богатый урожай сочных вкусных плодов.
Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно добиться шикарного цветения петунии.