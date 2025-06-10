Летняя сантех-драма: как узнать, когда отключат горячую воду и выжить в петербургской жаре без душа

Лето в Петербурге — это не только белые ночи и прогулки по набережным, но и традиционный период отключения горячей воды. Для многих горожан это становится настоящим испытанием — особенно для тех, чьи дома попадают в список «долгожителей» без кипятка.

В этом году в Петербурге и ближайших окрестностях насчитывается не менее 5,6 тыс. домов, где горячую воду планируют отключать более чем на 2 недели.

Четыре столпа тепла: кто отвечает за горячую воду в Петербурге?

В городе есть четыре основных поставщика тепла, каждый из которых имеет свои сроки и особенности отключений:

АО «Теплосеть Санкт–Петербурга» — самый крупный игрок, обслуживающий более 15 тыс. зданий.

АО «ТЭК СПб» — еще один крупный поставщик, с заметным присутствием в Выборгском районе.

ООО «Петербургтеплоэнерго» — обслуживает значительное количество домов, в том числе в Ломоносове и Петергофе.

ООО «Теплоэнерго» — наименьший из четырех, но также играющий важную роль в системе теплоснабжения города.

Все эти компании предоставляют возможность найти даты отключения домов по их адресам на своих сайтах — это первый шаг к планированию «холодных» будней.

Дом-рекордсмен: 30 дней без горячей воды — это реальность

Рекордсменом по длительности отключения можно считать дом на Большом Сампсониевском пр., 62, в Выборгском районе. Это бывшее общежитие комбината «Красная нить» 1970–х годов постройки. И его жильцам в этом году не позавидуешь.

На сайте ТЭК сообщается о возможности отключения в нем горячей воды с 30 июня по 28 июля, то есть на целых 30 дней. Это почти целый месяц жизни без привычных удобств.

Выборгский район — лидер по затяжным отключениям

В целом, более 500 домов из вершины рейтинга по длительности отключений расположены в Выборгском районе и, судя по всему, относятся к ведению ТЭК (Тихорецкий проспект, Тореза, Просвещения и другие улицы). 24 дома отключаются там на 20 дней и более.

Как пишет «Деловой Петербург», всего на ТЭК приходится 2,5 тыс. затяжных сроков. И это повод задуматься о качестве обслуживания в этом районе.

«Теплосеть»: максимальный срок — 15 дней, но охват больше

У «Теплосети» затянувшихся сроков может быть больше, более 2,8 тыс., но предельный период намного меньше, он может составлять 15 дней — всего на день больше обычных 2 недель. Такой срок характерен, в частности, для домов на Бухарестской улице. Те же 15 дней составляет максимальный декларируемый срок для «Петербургтеплоэнерго» (не менее 270 домов, вероятно, с затянувшимися сроками).

Средние показатели: кто отключает быстрее, кто — медленнее?

Если же говорить о средних показателях, самое большое среднее время отключения одного дома может быть у «Теплосети» (14 дней), следом идет ТЭК (11 дней), «Теплоэнерго» (8 дней) и «Петербургтеплоэнерго» (6 дней). Эти цифры дают представление о том, к каким отключениям стоит готовиться в зависимости от вашего поставщика.

Пик отключений: 7 июля — день, когда кипяток станет дефицитом

Наибольшее количество отключений (более 9 тыс.) приходится на 7 июля. В целом в июле запланировано более 30% отключений (дней, когда в доме отключена подача горячей воды). А меньше всего, менее 10%, их запланировано на август.

Так что лучше планировать отпуск на август, если нет желания мыться в тазике.

Масштабы проблемы: горячую воду перекрывают более чем в 25 тыс. зданий

Всего горячую воду перекрывают более чем в 25 тыс. зданий. Стоит отметить, что городские поставщики обслуживают не только Петербург, но и прилегающие территории Ленобласти (например, Мурино). Проблема отключений касается не только горожан, но и жителей пригорода.

Поставщик Кол-во домов с длит. отключениями Макс. срок (дней) Средний срок (дней) Районы/особенности Теплосеть Санкт-Петербурга >2 800 15 14 Бухарестская ул., др.; крупнейший поставщик ТЭК СПб ~2 500 30 (отдельно) 11 Выборгский р-н, Тихорецкий пр., др. Петербургтеплоэнерго ≥270 15 6 Ломоносов, Петергоф, др. Теплоэнерго н/д 8 8 Фрунзенский, Приморский, Пушкинский р-ны

Сложная система: зоны обслуживания и особенности ТЭК

Также необходимо отметить, что, хотя у компаний есть определённые зоны обслуживания, они строго не соотносятся с районами города. Бывает, что два соседних дома обслуживаются разными снабжающими организациями. Для ТЭК характерно разделение сроков отключений на два периода — планово–предупредительные работы источника и период испытаний на расчетное давление (обычно на более короткий срок). Это усложняет понимание ситуации и планирование.

Что делать?

Отключение горячей воды — это неизбежное зло. Но к нему можно подготовиться. Нужно узнать сроки отключения по адресу, запастись водонагревателем (если есть возможность), планировать походы в душ к друзьям или родственникам, и не забывать о тазике и ковшике — старые добрые способы всегда придут на помощь. Главное — не терять оптимизм и помнить, что лето в Петербурге прекрасно даже без горячей воды.