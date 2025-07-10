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Такси в Петербурге подорожало: что происходит с ценами и почему они растут

Опубликовано: 10 июля 2025 18:32
такси, цены, петербург
Такси в Петербурге подорожало: что происходит с ценами и почему они растут
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Повлияли погода, пробки и ПМЭФ.

В Петербурге и Ленинградской области стоимость минуты поездки на такси за период с июля 2024 года по июнь 2025-го выросла на 18%. Минутный тариф за год поднялся до 30 рублей.

Рост цен: Петербург догоняет Москву

“В Московском регионе, включая Москву, средняя стоимость минуты поездки за год выросла на 16% — с 31 до 36 рублей. А в Ленинградской области и Санкт-Петербурге — на 18%, с 26 до 30 рублей”, — пишут “Известия”.

Замедление роста: эффект высокой базы

“За прошедший год рост средней стоимости минуты замедлился. На это повлиял эффект высокой базы прошлых лет, когда цены росли в условиях острого дефицита водителей и рынок перестраивался после изменений на автомобильном рынке и во всей экономике”, — отметили авторы исследования.

Стоит отметить, что официальные данные сервисов и ведомств разнятся.

“По данным Росстата, цена за 1 км поездки в такси с мая 2024 года по май 2025-го в Москве выросла на 30,8%, а в Московской области — на 35%”.

Причины подорожания: автомобили, мигранты и доходы водителей

При этом текущий темп роста цен на такси объясняется дальнейшим удорожанием автомобилей и их обслуживания, ужесточением миграционной политики и необходимостью поддерживать уровень дохода водителей, чтобы они не покидали рынок.

Цены также зависят от баланса спроса и предложения в каждой конкретной локации и моменте времени, поэтому даже в одно и то же время в разные дни баланс может сильно различаться, влияя на конечную стоимость поездки.

“В зависимости от баланса спроса и предложения может срабатывать повышающий коэффициент”.

Показатель Санкт-Петербург и ЛО Москва и МО Источник/Комментарий
Стоимость минуты (июль 2024) 26 руб. 31 руб. Яндекс Такси
Стоимость минуты (июнь 2025) 30 руб. 36 руб. Яндекс Такси
Годовой рост стоимости минуты +18% +16% Яндекс Такси
Рост стоимости 1 км (май 2024–май 2025) +30,8% (Москва) Росстат
+35% (МО) Росстат
Инфляция (май 2025) 9,8% Росстат
Рост цен на пасс. транспорт (СПб, май 2025) 16,4% Росстат
Максимальный рост (отдельные маршруты) до 70% «Известия»
Рост по данным аналитического центра (2024) 25,2% (Москва) Аналит. центр при правительстве
Рост цен у частников (регионы, сервис «Максим») 5% Сервис «Максим»
Рост спроса в дни ПМЭФ-2025 +15–20% (Комфорт+) Прогноз, Яндекс Такси
+20–30% (Ultima) Прогноз, Яндекс Такси
Рост числа междугородних поездок (июль 2025) +32% +32% Поездки Москва–СПб

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) специалисты сейчас изучают ценообразование и ведут работу по актуализации анализа рынка.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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