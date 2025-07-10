Такси в Петербурге подорожало: что происходит с ценами и почему они растут

В Петербурге и Ленинградской области стоимость минуты поездки на такси за период с июля 2024 года по июнь 2025-го выросла на 18%. Минутный тариф за год поднялся до 30 рублей.
Рост цен: Петербург догоняет Москву
“В Московском регионе, включая Москву, средняя стоимость минуты поездки за год выросла на 16% — с 31 до 36 рублей. А в Ленинградской области и Санкт-Петербурге — на 18%, с 26 до 30 рублей”, — пишут “Известия”.
Замедление роста: эффект высокой базы
“За прошедший год рост средней стоимости минуты замедлился. На это повлиял эффект высокой базы прошлых лет, когда цены росли в условиях острого дефицита водителей и рынок перестраивался после изменений на автомобильном рынке и во всей экономике”, — отметили авторы исследования.
Стоит отметить, что официальные данные сервисов и ведомств разнятся.
“По данным Росстата, цена за 1 км поездки в такси с мая 2024 года по май 2025-го в Москве выросла на 30,8%, а в Московской области — на 35%”.
Причины подорожания: автомобили, мигранты и доходы водителей
При этом текущий темп роста цен на такси объясняется дальнейшим удорожанием автомобилей и их обслуживания, ужесточением миграционной политики и необходимостью поддерживать уровень дохода водителей, чтобы они не покидали рынок.
Цены также зависят от баланса спроса и предложения в каждой конкретной локации и моменте времени, поэтому даже в одно и то же время в разные дни баланс может сильно различаться, влияя на конечную стоимость поездки.
“В зависимости от баланса спроса и предложения может срабатывать повышающий коэффициент”.
|Показатель
|Санкт-Петербург и ЛО
|Москва и МО
|Источник/Комментарий
|Стоимость минуты (июль 2024)
|26 руб.
|31 руб.
|Яндекс Такси
|Стоимость минуты (июнь 2025)
|30 руб.
|36 руб.
|Яндекс Такси
|Годовой рост стоимости минуты
|+18%
|+16%
|Яндекс Такси
|Рост стоимости 1 км (май 2024–май 2025)
|—
|+30,8% (Москва)
|Росстат
|+35% (МО)
|Росстат
|Инфляция (май 2025)
|9,8%
|—
|Росстат
|Рост цен на пасс. транспорт (СПб, май 2025)
|16,4%
|—
|Росстат
|Максимальный рост (отдельные маршруты)
|—
|до 70%
|«Известия»
|Рост по данным аналитического центра (2024)
|—
|25,2% (Москва)
|Аналит. центр при правительстве
|Рост цен у частников (регионы, сервис «Максим»)
|5%
|—
|Сервис «Максим»
|Рост спроса в дни ПМЭФ-2025
|+15–20% (Комфорт+)
|—
|Прогноз, Яндекс Такси
|+20–30% (Ultima)
|—
|Прогноз, Яндекс Такси
|Рост числа междугородних поездок (июль 2025)
|+32%
|+32%
|Поездки Москва–СПб
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) специалисты сейчас изучают ценообразование и ведут работу по актуализации анализа рынка.