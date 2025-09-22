Бизнес, первый класс, комфорт и стандарт: сколько будет стоить проезд на ВСМ из Петербурга в Москву

К 2028 году россияне смогут пользоваться быстрой, комфортной и современной железнодорожной магистралью между Москвой и Петербургом.

В ближайшие годы в России запустят первую высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ). Она соединит две столицы — Москву и Санкт-Петербург.

Этот проект обещает существенно сократить время в пути и улучшить транспортную связь между регионами.

Маршрут и станции

Длина ВСМ составит около 679–700 километров. Она пройдет через четыре региона — Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, пишет КП.

На маршруте будет 16 станций, включая 14 пассажирских. Предусмотрены технические станции, а также депо для обслуживания поездов на территории метро Обухово в Ленобласти.

Скорость и время в пути

Поезд будет способен развивать скорость до 400 километров в час — это позволит проехать путь между двумя столицами всего за 2 часа 15 минут.

Для сравнения, сейчас дорога на обычном поезде занимает почти вдвое больше времени. К тому же, расстояние от Москвы до Твери можно будет преодолеть за 39 минут, а до Зеленограда — за 14.

Поезда и комфорт

Уже в 2028 году на линии планируется запустить 41 поезд российского производства. Они будут современными, оснащенными цифровыми системами управления, в том числе на базе ИИ.

В составе каждого поезда запланировано сделать восемь вагонов на 460 пассажиров. Поезда будут иметь четыре класса обслуживания: бизнес, первый, комфорт и стандарт, сообщает Газета.ру.

Стоимость билетов

В первый год работы магистрали полный билет до Москвы будет стоить около 8,9 тысячи рублей. Поездка до Твери обойдется примерно в 7,6 тысячи, а до Великого Новгорода — чуть более 1,8 тысячи.

К 2030 году цены немного подрастут — полный билет до Москвы будет стоить почти 10 тысяч рублей, пишет piter.tv.

Когда ждать?

Согласно планам, запуск магистрали намечен на второй квартал 2028 года. Строительство будет идти поэтапно с особым вниманием к сложным городским участкам.

Возможно, что название поезду дадут сами россияне, пишет РГ.

Цены актуальны на момент публикации.