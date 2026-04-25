5 правил успешной ловли леща ранней весной: будет клевать без остановки

Если зимой лещ думает о выживании и стоит в зимовальных ямах, то весной, с первыми лучами солнца талая вода приносит ему кислород и первую пищу. Рыба начинает чувствовать приближение нереста и хочет срочно "нагулять жирок". Вот здесь-то и начинается звезный час любителей рыбалки. Но весенний лещ – рыба осторожная и избирательная. Поэтому, чтобы не уйти с рыбалки с пустыми руками, нужно знать 5 главных правил успешной ловли леща. Ими поделился опытный рыбак, автор Дзен-канала "Рыболовный журнал – Тайны рыбалки" (18+).
Первое правило: проверка температуры воды
Лещ активизируется, когда температура воды у дна прогревается до +7 градусов. Активный клев начинается при +10..+12 градусах. Как понять, что вода достаточно прогрелась?
Если рыбачить планируется на большой реке вроде Волги, Оки или Дона, то нужно смотреть на лед. Если начался ледоход, вода посветлела и ушла мутность, то можно готовить снасти. Как правило, это бывает в середине апреля.
В озерах и прудах ловить леща лучше в конце апреля-начале мая. Нужно дать солнцу поработать подольше.
Малые реки прогреваются быстрее. Уже в середине-конце марта можно искать леща в заливах и на поворотах с медленным течением.
Нужно взять за привычку проверять температуру воды. Для этого достаточно опустить обычный термометр в воду у берега на 5 минут. Если он покажет +8 градусов, то на глубине уже +5...+6. Пора ловить леща.
Второе правило: правильно выбрать место
Многие новички идут на зимнюю точку, но это ошибка. Весной лещ покидает глубину и кормится на склонах зимовальных ям. Там и надо ловить.
Кроме того, отличным местом для ловли леща станут глубокие бровки, свалы рядом с берегом, особенно если неподалеку есть камыш и прошлогодние растения. Именно здесь скапливается корм.
Также лещ заходит погреться в заливы и старицы. Это идеальное место для ловли в апреле.
Стоит обратить внимание и на устья небольших рек и ручьев. Сюда приносит много пищи и максимум кислорода.
Важно знать: чем прохладнее вода, тем ближе к яме и глубже нужно ловить. Чем теплее, тем смелее будет рыба. Она выйдет на мелководье и прогретые участки.
Третье правило: снасти
Весной леща важно не спугнуть, поэтому нужно выбрать правильные снасти:
- фидер – король весенней ловли;
- поплавочная удочка подойдет для ловли на малых реках и заливах;
- удилище легкого или среднего класса длиной 3,6-3,9 метра.
Катушка при этом должна быть размером 3000-4000 с четким фрикционом. Основная леска – плетенка 0,10-0,12 миллиметров для максимальной чувствительности, поводок – флюорокарбон 0.12-0.14 мм, так как он невидим в воде.
Оснастка должна быть сабалансированной: грузики-дробинки, разнесенные по леске. При этом крючки нужно выбирать №10-14. Острые, тонкие, из хорошей проволоки. Насаживать мотыля или опарыша нужно аккуратно, чтобы они остались живыми.
Четвертое правило: прикормка и наживка
Она должна содержать живой компонент в виде щепотки кормового мотыля или мелкого опарыша и состоять из готовых "холодных" смесей или панировочных сухарей и отрубей. Ароматики никакой не нужно: разве что капля чеснока.
В качестве наживки лучше выбрать мотыля: пучок из 3-5 личинок на крючке. Кроме того, подойдет опарыш: 2-3 шт. Или можно сделать бутерброд: мотыль+опарыш, опарыш+шитик.
Пятое правило: тактика ловли
Как только перспективное место найдено, следует сделать стартовый закорм: 5 кормушек плотной прикормки с мотылем в одну точку.
Делаем заброс в закормленную зону и ждем. Поклевка будет выглядеть как дрожание или легкое сгибание.
Если лещ клюнул, то не следует дергать резко. Подсечка должна быть плавной, но уверенной.
Вываживание. Не форсируем. Используем подсак: иначе можно потерять трофей.
