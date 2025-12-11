5,6 метра истории: как самая узкая улица Петербурга хранит трагедии и киномечты

Санкт-Петербург, город, возводившийся с имперским размахом по выверенным планам, хранит в себе немало сюрпризов. Среди ровных линий Васильевского острова, между Первой и Второй линиями, притаилась улица Репина — неприметная, но удивительно колоритная.

Её ширина всего 5,6 метра, а проезжая часть до сих пор мощена уникальной брусчаткой, хранящей отголоски прошлого.

Случайное рождение узкой полоски земли

История улицы Репина началась практически случайно. Васильевский остров, изначально проектировавшийся с каналами по образцу Амстердама, со временем был застроен, но названия линий остались.

Улица Репина, тогда ещё безымянный Песочный переулок, примыкала к Меньшиковскому рынку.

Грузчики, перевозившие товары, проложили самый удобный и короткий путь — тропу, которая впоследствии была переименована сначала в Соловьёвский переулок, а в 1950-х годах получила своё нынешнее имя — улица Репина.

Кино, свадьбы и уютные фасады: настоящее улицы

Сегодня этот неприметный, но фактурный переулок стал излюбленным местом кинематографистов.

“Здесь снимали и снимают множество сцен различных фильмов, улица где-то играет итальянские кварталы, где-то непарадный Петербург”.

Кроме того, улица привлекает фотографов и молодожёнов, желающих запечатлеть особенную атмосферу.

“Сюда приходят сделать фотосессии, пока я гулял встретил съемку свадьбы и портретную съемку девушек”.

Несмотря на то, что многие дворы теперь закрыты и отгорожены, некоторые из них сохранили свой особый шарм и открыты для посетителей.

Фасады домов, порой простые по оформлению, привлекают яркими красками и фактурой, создавая неповторимый колорит.

Впрочем, существуют и иные мнения относительно этого факта:

“Несчастные люди! У нас на Галерной раз в полгода кино снимают, да и то убить их всех хочется…”, — выражают своё отношение некоторые горожане.

Призрачное прошлое: блокадная драма на улице Репина

Однако прошлое улицы Репина окутано мрачными тенями. Во время блокады Ленинграда, зимой 1941-1942 годов, её укромное расположение и небольшая ширина были использованы как “морг под открытым небом”.

“Из ближайших кварталов именно сюда свозили умерших людей”.

Из-за невозможности своевременно хоронить погибших и нехватки ресурсов крематориев, тела образовывали “целые горы”. Это место, хоть и не единственное в городе, стало самым трагичным на Васильевском острове.

Другие отмечают:

“К слову, никаких документальных подтверждений тому, что улица использовалась как “морг под открытым небом”, нет. В сводках и отчетах того времени чего только не отражено, и каннибализм, и мародерство, и прочие неприглядные вещи, а вот этого нет”.

“Мы жили на первой линии и наш двор на улицу Репина как раз выходил. А мама с родителями и братом жили там и в блокаду. Ничего такого не рассказывали”.

Неожиданные открытия и разноликое население

На пересечении улицы Репина и Большого проспекта В.О. встречается необычное строение — маленький круглый домик, бывший коллектор водоканала, ныне превратившийся в сауну.

“Раньше это был коллектор и принадлежал водоканалу, после нескольких капремонтов и преобразований превратился в сауну”.

Продолжая движение по мощёной улице, можно заметить, что она становится более уютной, с богатой отделкой фасадов и деревьями, растущими прямо на улице.

“Здесь есть деревья на самой улице, даже не во дворах и они создают особое настроение”.

Население улицы весьма разнообразно: здесь живут студенты Академии художеств, состоявшиеся художники, старожилы-пенсионеры, а также встречаются коммунальные квартиры с маргинальными обитателями.

Тишина, красота и кинематографический шарм

В отличие от оживленных проспектов, улица Репина — это укромное, тихое место, где редко встречаются толпы людей.

“Машины проезжают редко, ну и толп людей здесь не встретить”.

Именно эта кинематографичность и красота делают её столь привлекательной для съёмок.

“Глядя на эти очень кинематографичные места, становится понятно, почему здесь так часто снимают. Красота ведь! Этим Петербург прекрасен, что ни двор, ни переулок — кино!”

Улица Репина завершается на Среднем проспекте В.О., где жизнь вновь набирает обороты, наполняясь шумом машин и людей.

Эта прогулка по улице Репина — лишь краткий экскурс в её историю и настоящее.

“Очень надеюсь, что прогулка была интересной, постарался показать это замечательное место как мог. Рекомендую лично всем здесь прогуляться, заглянуть во дворы, ощутить прелесть каменного мощения улицы”.

Это место, полное контрастов, где прошлое переплетается с настоящим, а трагедия — с красотой, заслуживает того, чтобы его увидели и прочувствовали.