6 сортов чёрной смородины с ягодами размером с виноград: дачники в восторге

Современные сорта чёрной смородины давно шагнули вперёд. Автор Дзен-канала "Садовые фантазии" поделился видами ягоды, которые удивят своими плодами.
Ранние фавориты: "Селеченская-2" и "Дар Смольяниновой"
Тем, кто хочет получить первый урожай уже в начале июля, стоит обратить внимание на "Селеченскую-2". Этот сорт славится ягодами весом более 5 г и насыщенным сладким вкусом. Куст мощный и урожайный, но требует плодородной почвы.
"Дар Смольяниновой" привлекает не только вкусом, но и неприхотливостью. Он устойчив к мучнистой росе и отлично подходит для ленивого сада, позволяя получать стабильный урожай без лишних обработок.
Десертные короли: "Сластёна" и "Литвиновская"
Если важна максимальная сладость, идеальным выбором станет "Сластёна". Ягоды отличаются нежной кожицей и ярким ароматом. Мульчирование органикой помогает ещё больше усилить их вкус.
"Литвиновская" ценится за высокую стойкость зимой и компактный вертикальный куст, что удобно для небольших участков. Вкус ягод оценивается почти на максимальные 5 баллов, а устойчивость к болезням делает сорт отличным вариантом для экологичного выращивания.
Лидеры по размеру: "Русалка" и "Пигмей"
Настоящие рекордсмены по величине ягод — "Русалка" и "Пигмей". Их плоды достигают 7-7,5 г, поражая не только размером, но и урожайностью. У "Русалки" ягоды склонны к осыпанию, поэтому важно своевременно собирать урожай. "Пигмей", несмотря на компактный куст, способен дать до ведра ягод с растения при минимальном уходе.
