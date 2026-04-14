6 сортов чёрной смородины с ягодами размером с виноград: дачники в восторге
Не сетки и не мульча – вот как отпугнуть птиц и защитить ягоды: 3 высокотехнологичных способа – не пропадет ни одна ягодка Полезное
Горячая проверка: Петербург нагреет трубы до 110°C в пяти районах Город
Перед высадкой рассады в теплицу - обязательно: обновляем грунт на раз-два - почва станет плодороднее чернозема Полезное
Агроном объяснил, чем лучше обработать сад весной: медным купоросом или бордоской жидкостью Полезное
Яблоки — на шарлотку, кожуру — огурцам: четверть стакана под куст — от зеленцов спасу нет Полезное
6 сортов чёрной смородины с ягодами размером с виноград: дачники в восторге

Опубликовано: 14 апреля 2026 17:21
 Проверено редакцией
Выбор правильного сорта — главный шаг к богатому урожаю.

Современные сорта чёрной смородины давно шагнули вперёд. Автор Дзен-канала "Садовые фантазии" поделился видами ягоды, которые удивят своими плодами.

Ранние фавориты: "Селеченская-2" и "Дар Смольяниновой"

Тем, кто хочет получить первый урожай уже в начале июля, стоит обратить внимание на "Селеченскую-2". Этот сорт славится ягодами весом более 5 г и насыщенным сладким вкусом. Куст мощный и урожайный, но требует плодородной почвы.

"Дар Смольяниновой" привлекает не только вкусом, но и неприхотливостью. Он устойчив к мучнистой росе и отлично подходит для ленивого сада, позволяя получать стабильный урожай без лишних обработок.

Десертные короли: "Сластёна" и "Литвиновская"

Если важна максимальная сладость, идеальным выбором станет "Сластёна". Ягоды отличаются нежной кожицей и ярким ароматом. Мульчирование органикой помогает ещё больше усилить их вкус.

"Литвиновская" ценится за высокую стойкость зимой и компактный вертикальный куст, что удобно для небольших участков. Вкус ягод оценивается почти на максимальные 5 баллов, а устойчивость к болезням делает сорт отличным вариантом для экологичного выращивания.

Лидеры по размеру: "Русалка" и "Пигмей"

Настоящие рекордсмены по величине ягод — "Русалка" и "Пигмей". Их плоды достигают 7-7,5 г, поражая не только размером, но и урожайностью. У "Русалки" ягоды склонны к осыпанию, поэтому важно своевременно собирать урожай. "Пигмей", несмотря на компактный куст, способен дать до ведра ягод с растения при минимальном уходе.

Ранее мы писали о том, чем подкормить чеснок, если он начал желтеть.

Автор:
Александр Асташкин
