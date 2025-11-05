9,4 млн гостей и лишь половина плана: туристический налог в Петербурге не оправдал ожидания

Петербург не смог достичь запланированного объёма поступлений от нового туристического налога. Так, по информации городского комитета по финансам, к началу октября 2025 года удалось собрать 564 миллиона рублей. В сентябре эта сумма составляла 558,8 миллиона.
Первоначальный план предполагал получение более одного миллиарда рублей, сообщает Neva.Today.
Таким образом, городу ещё необходимо собрать значительную часть средств, чтобы достичь цели. Недостаток поступлений напрямую связан с количеством гостей.
За нынешний год Петербург посетили 9,4 миллиона человек, что превышает прошлогодний показатель примерно на 10 процентов. Об этом ранее говорил губернатор Александр Беглов.
Летний период по традиции стал самым насыщенным: в город приехали 6 миллионов туристов. Несмотря на прирост числа гостей, собрать запланированную сумму не удалось.
Начиная с 2025 года, Санкт-Петербург ввёл туристический налог вместо прежнего курортного сбора. Если раньше платили непосредственно путешественники, то теперь сумма взимается с гостиниц за каждый занятый номер.
В текущем году размер налога составил 1 процент от суммы оплаты номера. Эта мера была введена в надежде увеличить поступления в городской бюджет.
