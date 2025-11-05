Городовой / Город / 9,4 млн гостей и лишь половина плана: туристический налог в Петербурге не оправдал ожидания
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Россиянка покупала выпечку в «Магните», пока не заметила, что с ней творится на прилавках: теперь обходит стороной Общество
Легенды Эрмитажа: правда и вымысел о потайных помещениях петербургского дворца Город
Сокровище Урала: где в Петербурге можно увидеть самый большой в мире самородок малахита Город
Летающие авто переходят из мечты в цех: китайская компания XPeng начала их пробное производство Город
Медведи были бы меньшим злом: от чего на самом деле страдала стройка Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания Лайфхак
Категории
Общество Спорт

9,4 млн гостей и лишь половина плана: туристический налог в Петербурге не оправдал ожидания

Опубликовано: 5 ноября 2025 07:32
9,4 млн гостей и лишь половина плана: туристический налог в Петербурге не оправдал ожидания
9,4 млн гостей и лишь половина плана: туристический налог в Петербурге не оправдал ожидания
Городовой ру

Сумма поступлений от туристического сбора в Санкт-Петербурге оказалась значительно ниже прогнозируемых показателей.

Петербург не смог достичь запланированного объёма поступлений от нового туристического налога. Так, по информации городского комитета по финансам, к началу октября 2025 года удалось собрать 564 миллиона рублей. В сентябре эта сумма составляла 558,8 миллиона.

Первоначальный план предполагал получение более одного миллиарда рублей, сообщает Neva.Today.

Таким образом, городу ещё необходимо собрать значительную часть средств, чтобы достичь цели. Недостаток поступлений напрямую связан с количеством гостей.

За нынешний год Петербург посетили 9,4 миллиона человек, что превышает прошлогодний показатель примерно на 10 процентов. Об этом ранее говорил губернатор Александр Беглов.

Летний период по традиции стал самым насыщенным: в город приехали 6 миллионов туристов. Несмотря на прирост числа гостей, собрать запланированную сумму не удалось.

Начиная с 2025 года, Санкт-Петербург ввёл туристический налог вместо прежнего курортного сбора. Если раньше платили непосредственно путешественники, то теперь сумма взимается с гостиниц за каждый занятый номер.

В текущем году размер налога составил 1 процент от суммы оплаты номера. Эта мера была введена в надежде увеличить поступления в городской бюджет.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему подняли стоимость парковок в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью