«А Гильгамеш выйдет?» Фонтанный дом в Петербурге приглашает на интерактивную «археологическую экспедицию»

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме на Литейном проспекте, 53 в Санкт-Петербурге приглашает на увлекательную выставку-игру «А Гильгамеш выйдет?». Посетители смогут отправиться в захватывающую «археологическую экспедицию» в поисках глиняных табличек с древними шумерскими знаками и разгадать тайну эпоса о царе Гильгамеше.

Путешествие к библиотеке Ашшурбанипала

Музей обещает путешествие практически на край света, где участники узнают, «как пройти в библиотеку Ашшурбанипала». Посетители смогут заглянуть в палатку археолога, который поможет расшифровать таинственные глиняные таблички и научит писать несколько слов по-шумерски. Также им предстоит собрать фрагмент зиккурата и попытаться договориться с шумерскими богами.

Интерактивные развлечения: от раскопок до игры-календаря

С помощью специальных инструментов участники экспедиции будут откапывать обломки древних цивилизаций. А игра-календарь позволит выяснить, удалось ли Гильгамешу выйти из круга времени. Такие активности погружают посетителей в атмосферу древнего мира, делая процесс познания более увлекательным и запоминающимся.

Финал увлекательного путешествия

Завершающим сюрпризом станет небольшой спектакль, который расскажет о том, куда Гильгамеша привело его беспокойное сердце. Спектакль станет кульминацией всего путешествия, раскрыв посетителям тайну древнего эпоса.

Важные детали

Музей обращает внимание на необходимость иметь сменную обувь для посещения выставки и участия в активностях. Это обеспечит комфорт и удобство во время «археологических раскопок» и других интерактивных элементов выставки.

Когда можно попасть на выставку и сколько это стоит

Выставка будет открыта до 2 февраля. Билеты можно приобрести на сайте музея. Заплатить за игровую программу со спектаклем придется 2000 рублей за ребенка и 800 рублей за взрослого. Однако посетить выставку без интерактивной части можно по единому билету стоимостью 400 рублей как для взрослых, так и для детей.