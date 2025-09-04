Почему петербургский музей Рерихов почти никто не посещает: взгляд изнутри

Музей-институт хранящий уникальные полотна Рериха и личные вещи великого художника, остается малопосещаемым, несмотря на свою богатую экспозицию и невысокую стоимость билета.

Рерихи — это не просто семья художников, а целая эпоха в культуре. Николай Рерих оставил след как мастер пейзажей, философ и исследователь Востока, а его жена Елена Ивановна была универсальной личностью, увлеченной археологией и музыкой.

Их сын Святослав продолжил семейное дело в искусстве и науке.

“Духовные поиски Рерихов навсегда связали их с Гималаями и древними культурами — это отражено в каждой работе”, — рассказали сотрудники музея автору блога "Блокнот путешественника".

Хотя корни фамилии скандинавские, жизнь семьи была тесно связана с Россией и Востоком.

Экспозиция, которая удивляет

Внутри музея внимание сразу привлекают резные деревянные панели лестницы, изразцовая печь и восточный шкаф — наследие прежнего владельца дома Боткина, которое гармонично сочетается с атмосферой экспозиции.

На втором этаже представлены картины Николая Рериха, наполняющие пространство светом и загадкой горных пейзажей.

“Картины словно живые — они притягивают и не отпускают взгляд”, — отмечают посетители, чувствуя в тишине музея приглашение к духовному росту.

Почему здесь так мало людей?

Ответ нашелся в отзывах посетителей. Многие отмечают, что музей расположен далеко от привычных туристических маршрутов, добираться неудобно: прогулки по набережной Лейтенанта Шмидта и Университетской — удовольствие, но не всем под силу, особенно в непогоду.

“Многие отмечают, что музей расположен далеко от привычных туристических маршрутов”, — пишут в отзывах.

При этом ценник вполне демократичный — билет стоит около 300 рублей, с возможностью скидок.

Еще один нюанс — мало кто знает о музее, и практически нет экскурсий с гидами, что делает посещение менее понятным и привлекательным для широкой аудитории.

Многие прохожие даже не подозревают о скрытом внутри мире искусства.

Музей, ждущий своего часа

Музей семьи Рерихов существует с 2001 года, бережно храня наследие великой семьи. Его тишина и уединенность, возможно, позволяют глубже погрузиться в мир духовных поисков Рерихов.

“Здесь словно время остановилось, и можно услышать тихий голос гор, которые вдохновляли Николая Рериха”, — делится впечатлениями один из посетителей.

Что удивительно, у музея почти нет плохих отзывов. Это скрытая жемчужина Петербурга, уютное и необычное пространство, где потрясающие произведения искусства живут в тишине, ожидая своих поклонников.