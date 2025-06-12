Уточкин и его «Фарман»: как в Петербурге чуть не поплатились за мечту о небе

Это случилось более 100 лет назад, но до сих пор вызывает недоумение.

Петербургская хроника сохранила немало примеров авантюризма и обмана, в том числе и в мире спорта. В 1912 году жители столицы стали свидетелями удивительного события, которое должно было войти в историю, но в итоге обернулось грандиозным провалом.

Редактор-издатель газеты «Вестник спорта» Н. Я. Петров организовал спортивный праздник, на котором аэроплан должен был соревноваться с мотоциклом, велосипедом и скаковой лошадью. Что же пошло не так?

Анонс грандиозного события: обещания, которые не были выполнены

Петров объявил жителям столицы о проведении на Семеновском ипподроме спортивного праздника с аэропланами и мотоциклетками. До этого он был известен как устроитель «чемпионатов французской борьбы» и велогонок в провинциальных городах России.

Горожанам обещали разнообразную программу с «первым в истории» состязанием на скорость между аэропланом, мотоциклом, велосипедом и скаковой лошадью. Также публике обещали полеты аэропланов с препятствиями и метание бомб с аэроплана.

Каждого трехсотого посетителя и тех, на кого выпадает жребий, обещали прокатить бесплатно.

Семеновский ипподром: толпы зрителей в ожидании чуда

Публика купилась на рекламу и в назначенное время полностью заполнила трибуны Семеновского ипподрома. Вот только обещанного невероятного зрелища она не дождалась.

Вместо группы новейших самолетов был лишь один аэроплан Уточкина «Фарман». Взамен «цветочного корсо велосипедистов» выступал дамский велосипед с большой шляпой в виде зонтика.

Зрители терпели странное зрелище, надеясь все же дождаться соревнования между аэропланом, мотоциклеткой и скаковой лошадью.

Как ни странно, первым из конкурса выбыл аэроплан, он даже не поднялся в воздух. Сконфуженный Уточкин выбрался из кабины и сказал, что для взлета не хватает места. Аэроплан сделал еще одну попытку подняться, и снова неудачно.

Невероятные победители: лошадь и мотоциклетка против аэроплана

Выиграли мотоциклетка и лошадь. Соревнование, которое должно было стать триумфом авиации, превратилось в фарс.

Прокатиться на аэроплане тоже никому не удалось. Уточкин категорически отказался брать кого-либо на борт, поскольку это было слишком опасно.

Как пишет «Открытый город», вот тут публика взорвалась. Одна из зрительниц специально приехала в Петербург ради спортивного праздника, чтобы подняться в аэроплане со своим кумиром. Зрители требовали возврата денег, отказывались уйти с ипподрома, пока не прибудет полиция.

Полиция и протокол: попытки урегулировать скандал

Полицейские действительно приехали и даже написали протокол, но это не помогло, деньги никому не вернули.

Связи в СМИ помогли организатору замять историю: некоторые газеты коротко описали скандал, но большинство промолчали.

История с несостоявшимся соревнованием на Семеновском ипподроме — это пример того, как амбиции, некомпетентность и стремление к наживе могут привести к краху самых грандиозных планов. Она также напоминает о важности критического отношения к рекламе и внимательности при выборе зрелищ.