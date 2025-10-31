Городовой / Город / Аэропорт Пулково переходит на зимний тариф парковки: что ждёт автомобилистов
Аэропорт Пулково переходит на зимний тариф парковки: что ждёт автомобилистов

Опубликовано: 31 октября 2025 13:17
Стоимость парковки увеличилась и теперь составляет от 1100 рублей в сутки.

С 1 ноября в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге вступают в силу изменённые расценки на услуги автостоянок. Новые тарифы затронут зоны P4, P8 и P13.

Теперь автовладельцам придётся платить от 1100 рублей за каждые 24 часа нахождения автомобиля.

Стоимость недельной стоянки составляет не менее 7000 рублей, итоговая сумма будет зависеть от того, какая зона и вариант тарифа выбраны.

На территории Пулково оборудовано семь парковочных зон, среди которых есть и бесплатная P0. Для людей с особыми потребностями и сопровождающих предусмотрены выделенные бесплатные места в каждой зоне.

Ранее сообщалось, что несмотря на опустевшие парковки в Петербурге, снижать стоимость стоянки в центре города не будут.

Автор:
Юлия Аликова
Город
