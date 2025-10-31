Аэропорт Пулково переходит на зимний тариф парковки: что ждёт автомобилистов

С 1 ноября в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге вступают в силу изменённые расценки на услуги автостоянок. Новые тарифы затронут зоны P4, P8 и P13.
Теперь автовладельцам придётся платить от 1100 рублей за каждые 24 часа нахождения автомобиля.
Стоимость недельной стоянки составляет не менее 7000 рублей, итоговая сумма будет зависеть от того, какая зона и вариант тарифа выбраны.
На территории Пулково оборудовано семь парковочных зон, среди которых есть и бесплатная P0. Для людей с особыми потребностями и сопровождающих предусмотрены выделенные бесплатные места в каждой зоне.
Ранее сообщалось, что несмотря на опустевшие парковки в Петербурге, снижать стоимость стоянки в центре города не будут.