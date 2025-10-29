Аферисты уговорили петербургскую пенсионерку отдать 2,7 млн, 1 200 евро и золотые монеты

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 80-летняя женщина стала жертвой мошенников и передала им свои сбережения.
Она обратилась в полицию 28 октября. К тому моменту пенсионерка уже лишилась 2,7 миллиона рублей, 1 200 евро и 71 золотой монеты.
Как сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, оперативникам удалось задержать 20-летнего мужчину, который вновь пришёл к потерпевшей за деньгами.
Установлено, что подозреваемый живёт неподалёку.
Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за мошенничество в особо крупном размере.
