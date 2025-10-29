Городовой / Общество / Аферисты уговорили петербургскую пенсионерку отдать 2,7 млн, 1 200 евро и золотые монеты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не закрывайте ему веки! Кто смотрит на вас из земли в парке под Петергофом Город
Петербургскому метро не хватает ещё двух депо: что это значит для пассажиров? Общество
Цена короны: на viju выходит «Эна, королева Испании» — жестокую сказку о выживании стоит посмотреть всем Общество
Москва на гребне волны: The Trends 2025 соберет технологическую элиту мира Общество
Вернётся ли Volvo в Петербург: когда в России начнутся продажи Nordcross 001 — брата-близнеца Volvo XC90 Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Продукты питания Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Аферисты уговорили петербургскую пенсионерку отдать 2,7 млн, 1 200 евро и золотые монеты

Опубликовано: 29 октября 2025 10:51
Аферисты уговорили петербургскую пенсионерку отдать 2,7 млн, 1 200 евро и золотые монеты
Аферисты уговорили петербургскую пенсионерку отдать 2,7 млн, 1 200 евро и золотые монеты
Городовой ру

Правоохранителям удалось задержать курьера, которому женщина передавала свои сбережения.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 80-летняя женщина стала жертвой мошенников и передала им свои сбережения.

Она обратилась в полицию 28 октября. К тому моменту пенсионерка уже лишилась 2,7 миллиона рублей, 1 200 евро и 71 золотой монеты.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, оперативникам удалось задержать 20-летнего мужчину, который вновь пришёл к потерпевшей за деньгами.

Установлено, что подозреваемый живёт неподалёку.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее было известно, что в Петербурге задержан мужчина, которого подозревают в похищении владельца квартиры — жертву вынудили переписать на злоумышленника недвижимость.

Поиск подозреваемого продолжался 25 лет.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью