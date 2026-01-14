Американцы сходят с ума по тёмной гречке: историк русской кухни раскрыл тайну взрыва интереса

Россия стала основным партнёром США по поставкам гречки, обойдя Канаду в период с января по октябрь 2025 года. Председатель фонда «Русская поварня» и знаток истории русской кухни Максим Сырников рассказал о причинах того, почему жители Америки вдруг заинтересовались этим продуктом. По его словам, у гречки в России очень глубокие традиции, и её применяли не только для каш, но также для выпечки и приготовления напитков.

Сырников подчеркнул, что привычки в питании в России и США различаются — для американского рынка долгое время была более знакома необжаренная зелёная гречка, которую называют экологичной и ценной. В российских семьях, напротив, преобладает обжаренная тёмная крупа. Эксперт отметил: если американцы дадут шанс именно российской тёмной гречке, продукция из Канады может утратить свои позиции.

«У нас действительно уникальные рецепты с использованием тёмной гречки, и уверен, что они поразят американцев», — отметил Сырников.

Сырников добавил, что успех может прийти благодаря национальным особенностям приготовления. По его мнению, оригинальные блюда на основе тёмной крупы способны привлечь интерес покупателей из США.

