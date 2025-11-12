Американские бургеры сдают позиции: какой русский деликатес захватил прилавки Поднебесной

Новости по теме

Чипсы с майонезом и мороженое с говядиной: эти продукты популярны в Японии, а в России их не найти даже в «Ашане»

Перейти

Этот продукт в России едят почти каждый день: в Китае его терпеть не могут

Перейти

Кефира в достатке — и мы в порядке: почему в России упал спрос на молочные продукты (но не на все)

Перейти

Забота или контроль: зачем в России хотят лимитировать переводы для пожилых

Перейти

Маркетинговый абсурд: чипсы со вкусом оливье и мороженое из КБ — зачем нужны такие странные продукты

Перейти