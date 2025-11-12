На прилавках обычных шанхайских супермаркетов, которые в Китае принято называть «народными», можно обнаружить удивительное изобилие российских продуктов.
Треть продаж мороженого отечественного производства, а в некоторых магазинах его доля и вовсе достигает половины всего ассортимента.
Даже куриные лапы, из которых в КНР готовят знаменитое блюдо «когти феникса», теперь зачастую поставляются из России. Шоколад и конфеты российского производства уже вытесняют западные бренды, занимая более половины ассортимента.
Бизнесмен Чжоу Хонгбао, специализирующийся на торговле с пограничными городами РФ, отмечает:
«Китайцы были чрезмерно увлечены западной едой. У нас пачками открывались “макдоналдсы”, сети гипермаркетов вроде “Волмарт”, предлагавших еду из США, пивные спорт-бары в стиле Америки».
«Но тут случилось, что китайцы постепенно распробовали еду других народов мода конкретно на западный фастфуд и деликатесы стала исчезать. Вам пора начинать наступление на китайский рынок!»
Взгляд изнутри
«В Азии давно знакома американская свинина, но теперь китайцы отмечают российская свинина дешевле и вкуснее. Многие удивлены, почему не заметили этого раньше. Раньше качество не учитывали главное было наличие еды. Сегодня у потребителей другие запросы только лучшее», — рассказывают китайские эксперты.
В Шэньчжэне уже четыре магазина с российской едой, в Шанхае больше сорока. Однако есть много подделок псевдороссийская колбаса и сосиски.
В Китае отмечают необходимость открывать российские сети, как «Магнит» или «Пятерочка», местным понравится настоящий русский продукт. В Поднебесной много «Макдоналдсов» и KFC, а «Теремка», хотя блины китайские туристы очень ценят.
Рост спроса на российские товары сопровождается фальсификациями. За прошлый год выявлено 12 крупных случаев подделки меда и массовые фальсификации колбасы, масла и тушенки.
Эксперты подчёркивают необходимость увеличения поставок и ужесточения контроля качества для поддержания репутации российского продовольствия.
Российская еда в Китае сегодня и завтра
Сегодня в китайских торговых центрах популярных международных кухонь много, но русской кухни мало, и отзывы зачастую отрицательные.
Борщ с соевым соусом не завоевал расположения. Также китайцы оказались не готовы к таким деликатесам, как селедка и слабосоленая семга.
Однако, русская ржаная мука стала нарасхват. «Теперь это дорогой деликатес, с которым американцам мало что противопоставить».