Американские бургеры сдают позиции: какой русский деликатес захватил прилавки Поднебесной
Американские бургеры сдают позиции: какой русский деликатес захватил прилавки Поднебесной

Опубликовано: 12 ноября 2025 12:00
русская еда в Китае
Американские бургеры сдают позиции: какой русский деликатес захватил прилавки Поднебесной
globallookpress/Pogiba Alexandra

Россия переписывает гастрономическую карту Китая.

На прилавках обычных шанхайских супермаркетов, которые в Китае принято называть «народными», можно обнаружить удивительное изобилие российских продуктов.

Треть продаж мороженого отечественного производства, а в некоторых магазинах его доля и вовсе достигает половины всего ассортимента.

Даже куриные лапы, из которых в КНР готовят знаменитое блюдо «когти феникса», теперь зачастую поставляются из России. Шоколад и конфеты российского производства уже вытесняют западные бренды, занимая более половины ассортимента.

Бизнесмен Чжоу Хонгбао, специализирующийся на торговле с пограничными городами РФ, отмечает:

«Китайцы были чрезмерно увлечены западной едой. У нас пачками открывались “макдоналдсы”, сети гипермаркетов вроде “Волмарт”, предлагавших еду из США, пивные спорт-бары в стиле Америки».

«Но тут случилось, что китайцы постепенно распробовали еду других народов мода конкретно на западный фастфуд и деликатесы стала исчезать. Вам пора начинать наступление на китайский рынок!»


Взгляд изнутри

«В Азии давно знакома американская свинина, но теперь китайцы отмечают российская свинина дешевле и вкуснее. Многие удивлены, почему не заметили этого раньше. Раньше качество не учитывали главное было наличие еды. Сегодня у потребителей другие запросы только лучшее», — рассказывают китайские эксперты.

В Шэньчжэне уже четыре магазина с российской едой, в Шанхае больше сорока. Однако есть много подделок псевдороссийская колбаса и сосиски.

В Китае отмечают необходимость открывать российские сети, как «Магнит» или «Пятерочка», местным понравится настоящий русский продукт. В Поднебесной много «Макдоналдсов» и KFC, а «Теремка», хотя блины китайские туристы очень ценят.

Рост спроса на российские товары сопровождается фальсификациями. За прошлый год выявлено 12 крупных случаев подделки меда и массовые фальсификации колбасы, масла и тушенки.

Эксперты подчёркивают необходимость увеличения поставок и ужесточения контроля качества для поддержания репутации российского продовольствия.

Российская еда в Китае сегодня и завтра

Сегодня в китайских торговых центрах популярных международных кухонь много, но русской кухни мало, и отзывы зачастую отрицательные.

Борщ с соевым соусом не завоевал расположения. Также китайцы оказались не готовы к таким деликатесам, как селедка и слабосоленая семга.

Однако, русская ржаная мука стала нарасхват. «Теперь это дорогой деликатес, с которым американцам мало что противопоставить».

Автор:
Ксения Пронина
Общество
