«Ангелы Мессины» получат прописку в Кронштадте: градсовет одобрил проект памятника
«Ангелы Мессины» получат прописку в Кронштадте: градсовет одобрил проект памятника

Опубликовано: 11 декабря 2025 11:30
Кронштадт
Global Look Press / Zamir Usmanov

В сквере на пересечении Ленинградской улицы и Тулонской аллеи появится новый памятник.

Градостроительный совет Санкт-Петербурга поддержал предварительный проект памятника «Ангелы Мессины», который разработали архитектор Денис Бобылев и скульптор Василий Вершинин. Установку памятника инициировал Благотворительный фонд «Суворов».

Главная цель монумента — напоминать о событиях 1908 года, когда российские моряки оказали поддержку населению Мессины после разрушительного землетрясения.

Смелость и самоотверженность экипажа русского флота подарили городу спасение, что позже легло в основу предания об «ангелах», пришедших на помощь жителям. Новая скульптурная группа появится в Кронштадте.

Местом выбрали сквер у пересечения Ленинградской улицы и Тулонской аллеи, недалеко от часовни Богоявления Господня Спаса-на-водах.

Памятник достигает в высоту четырёх метров и изображает фигуру моряка с ребёнком на руках. Рядом расположены дополнительные элементы — фигуры морских кнехтов, символизирующие корабли Балтийской эскадры.

Ранее стало известно, что в Кронштадте намечается проведение новогоднего мультимедийного представления.

Автор:
Юлия Аликова
Город
