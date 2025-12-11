«Ангелы Мессины» получат прописку в Кронштадте: градсовет одобрил проект памятника

Градостроительный совет Санкт-Петербурга поддержал предварительный проект памятника «Ангелы Мессины», который разработали архитектор Денис Бобылев и скульптор Василий Вершинин. Установку памятника инициировал Благотворительный фонд «Суворов».
Главная цель монумента — напоминать о событиях 1908 года, когда российские моряки оказали поддержку населению Мессины после разрушительного землетрясения.
Смелость и самоотверженность экипажа русского флота подарили городу спасение, что позже легло в основу предания об «ангелах», пришедших на помощь жителям. Новая скульптурная группа появится в Кронштадте.
Местом выбрали сквер у пересечения Ленинградской улицы и Тулонской аллеи, недалеко от часовни Богоявления Господня Спаса-на-водах.
Памятник достигает в высоту четырёх метров и изображает фигуру моряка с ребёнком на руках. Рядом расположены дополнительные элементы — фигуры морских кнехтов, символизирующие корабли Балтийской эскадры.
