Антивозрастной супергерой: почему базилик останавливает старение - инструкция по выращиванию дома

Весной многие начинают сажать зелень прямо у себя дома. Одно из любимых растений - базилик. Его любят не только за вкус и запах. В его листьях есть особые вещества. Они помогают организму дольше оставаться молодым.
«В базилике много розмариновой и хлорогеновой кислот. Они успокаивают воспаления, защищают клетки от повреждений и помогают мозгу работать лучше. Благодаря им легче сохранять память и внимание», — объясняет агроном Ксения Давыдова.
Как посадить базилик
Вырастить базилик дома очень просто. Для этого подойдет обычный подоконник или балкон.
Возьмите легкий питательный грунт. Высейте семена, слегка присыпьте их землей и увлажните. Когда появятся ростки, их нужно проредить.
Оставьте самые сильные растения. Расстояние между ними должно быть 5–7 сантиметров.
Как ухаживать, чтобы было много зелени
«Я ставлю базилик на кухне, на самое солнечное окно. Листья срезаю для салатов и чая. После срезки новые листочки вырастают быстро. А еще аромат базилика поднимает настроение на целый день», — делится опытом агроном Давыдова.
Садовод советует еще один важный прием. Время от времени прищипывайте верхушку растения. Тогда базилик перестанет тянуться вверх и начнет расти вширь. Он станет пышным кустиком и даст гораздо больше листьев.
Как есть базилик
Свежие листья базилика можно добавлять в салаты, соусы или смузи. Это не только делает еду вкуснее, но и помогает мозгу оставаться активным.
Ранее портал "Городовой" сообщал об опасных растениях, которые часто встречаются на дачах.