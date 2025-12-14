Небольшой город в Липецкой области, ныне известный как Чаплыгин, хранит в себе историю, уходящую корнями к самому началу XVIII века.

Сегодня здесь проживает около 11 тысяч человек, и, несмотря на отсутствие громкой туристической славы, этот населенный пункт предлагает гостю удивительное погружение в атмосферу дореволюционной России.

Его историческое название — Раненбург, которое, по одной из версий, переводится как «апельсиновая крепость» — контрастирует с реалиями сегодняшнего дня, где над хорошо сохранившейся застройкой в жаркий будний день “расстилается неприятный запах”.

Город Петра I и князя Меншикова

Первое постоянное поселение на этой земле возникло в 1638 году, став частью Белгородской засечной черты. Однако современная история города началась на рубеже XVII-XVIII веков, когда Петр I активно развивал кораблестроение и металлургию.

Во время своих визитов в село Слободское, расположенное на Посольской дороге, царь принял решение о закладке крепости. Она получила сложное для русского слуха название Ораниенбург, что означает «апельсиновый город».

Со временем оно упростилось до Раненбурга. Петр Великий щедро подарил новую крепость своему верному соратнику — князю Александру Меншикову.

В 1712 году Меншиков на свои средства основал неподалеку мужской монастырь — Петропавловскую пустынь. От самой крепости до наших дней дошли лишь остатки рвов и насыпей, ныне являющиеся частью городского парка.

Место ссылки и “Русская Железная Маска”

Со временем Раненбург приобрел и мрачную славу — места ссылки. В 1744 году здесь в течение нескольких месяцев содержался малолетний император Иоанн VI. Жизнь этого монарха, так и не взошедшего на престол, прошла в скитаниях по крепостям.

Убит он был уже при Екатерине II в Шлиссельбургской крепости, при этом лицо его было скрыто “железной маской”. Примечательно, что и сам князь Александр Меншиков, оказавшись в немилости у Петра II, начинал свой путь в сибирскую ссылку именно из раненбургской крепости.

В память о трагической судьбе Иоанна VI, в 2016 году в центре города был открыт памятник «Русской Железной маске».

Более позитивная страница истории увековечена в 2013 году, когда в парке открыли уникальный памятник основателям города — Петру I и Александру Меншикову, представленным в образе двух всадников.

Купеческий фасад и музеи старого быта

Центр Чаплыгина производит впечатление декораций к картине о “дореволюционной жизни провинциальной России”.

Почти весь исторический центр — это неплохо сохранившиеся дома и особняки XIX века, дополненные современными скверами и фонтанами.

Дом Меншикова в городском парке считается самым старым зданием, хотя на самом деле это “старинные палаты” были воссозданы из руин лишь в 2004 году. Сейчас здесь располагается краеведческий музей с макетом исторической крепости.

Город богат на небольшие, но колоритные музеи. В старинном купеческом особняке, где родился географ Николай Никитин, разместился Музей кукол с коллекцией, включающей советские экспонаты.

На центральной Советской улице находится Музей купеческого быта — в бывшем доме купцов Григорьевых.

Сохранились также торговые ряды XIX века и Дом купцов Кеменовых, где расположена библиотека. Особое внимание привлекает Дом Казьмина, названный жителями “Домом со скульптурами” за необычное оформление фасада.

Архитектурные доминанты и храмовое наследие

Главной доминантой города, поражающей контрастом с малоэтажной застройкой, является Троицкий собор, возведенный в первой половине XIX века.

Его 72-метровую колокольню со шпилем спроектировал Николай Воронихин — племянник архитектора Казанского собора Петербурга.

Всего в городе насчитывается пять храмов. Самой старой признана Вознесенская церковь, построенная в конце XVIII века в стиле барокко.

В советское время этот “обезглавленный храм использовался под производственно-торговые нужды”. Только в 2004 году после реставрации в церкви состоялось первое богослужение.

Благоустройство и горький аромат

Город выглядит опрятным и благоустроенным: чистые газоны, плитка на тротуарах, цветочные клумбы. Приятное впечатление дополняют два парка — Городской и Нижний парк на берегу Ягодной Рясы, где есть пляж и даже уличный бассейн.

Однако эта идиллия нарушается одним существенным фактором. Как заметили гости, “вот только запах. Как оказалось, его источник — крахмальный завод, который в будние дни источает отвратительный аромат”.

Несмотря на это “зловонное сопровождение”, Чаплыгин остается очень уютным и интересным городом с богатым историческим наследием.