«Автоматическая справедливость»: самозанятых хотят обязать отчислять на пенсию

Как власти хотят обеспечить старость самозанятым и что из этого получится.

В Совете Федерации поддержали идею автоматических пенсионных отчислений для самозанятых.

Что это значит для граждан, работающих “на себя”, и как это повлияет на их доходы?

Пенсия “автоматом”: инициатива Мособлдумы

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин предложил правительству ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых в размере 2% от дохода.

Как пишет «Газета.Ru», инициативу поддержали в Совете Федерации.

Аргументы “за”: забота о будущем самозанятых

По мнению Никитина, введение обязательных взносов поможет самозанятым формировать трудовой стаж, накапливать пенсионные коэффициенты и управлять размером будущей пенсии.

Освобождение от взносов и добровольные доплаты: детали инициативы

Никитин предлагает освободить от обязательных отчислений граждан с доходом ниже 24 тыс. рублей в месяц, а также дать возможность добровольно доплачивать, чтобы увеличить размер будущих выплат.

Он также считает необходимым учитывать пенсионные отчисления при расчете социальных пособий.

Мнение сенатора: прогрессивная идея, требующая доработки

Сенатор Ольга Епифанова поддержала инициативу, отметив:

«Это должно делаться автоматически, без дополнительных расходов людей. Идея прогрессивная и жизненно назревшая».

При этом она подчеркнула необходимость внесения изменений в законодательство для обеспечения ясности в расчетах, введения более гибких вариантов уплаты взносов и расширения социальных гарантий.

«Общество ожидает, что пенсионная система будет справедливой, обеспечит реально ощутимую пенсию и будет удобной в использовании, с минимальными бюрократическими сложностями».

Идея автоматических пенсионных отчислений для самозанятых вызвала широкий общественный резонанс.

С одной стороны, это возможность обеспечить себе достойную старость, с другой — дополнительная финансовая нагрузка.

Реализация этой инициативы потребует тщательной проработки всех деталей, чтобы она была действительно справедливой и эффективной.