«Автоматическая справедливость»: самозанятых хотят обязать отчислять на пенсию

В Совете Федерации поддержали идею автоматических пенсионных отчислений для самозанятых.
Что это значит для граждан, работающих “на себя”, и как это повлияет на их доходы?
Пенсия “автоматом”: инициатива Мособлдумы
Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин предложил правительству ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых в размере 2% от дохода.
Как пишет «Газета.Ru», инициативу поддержали в Совете Федерации.
Аргументы “за”: забота о будущем самозанятых
По мнению Никитина, введение обязательных взносов поможет самозанятым формировать трудовой стаж, накапливать пенсионные коэффициенты и управлять размером будущей пенсии.
Освобождение от взносов и добровольные доплаты: детали инициативы
Никитин предлагает освободить от обязательных отчислений граждан с доходом ниже 24 тыс. рублей в месяц, а также дать возможность добровольно доплачивать, чтобы увеличить размер будущих выплат.
Он также считает необходимым учитывать пенсионные отчисления при расчете социальных пособий.
Мнение сенатора: прогрессивная идея, требующая доработки
Сенатор Ольга Епифанова поддержала инициативу, отметив:
«Это должно делаться автоматически, без дополнительных расходов людей. Идея прогрессивная и жизненно назревшая».
При этом она подчеркнула необходимость внесения изменений в законодательство для обеспечения ясности в расчетах, введения более гибких вариантов уплаты взносов и расширения социальных гарантий.
«Общество ожидает, что пенсионная система будет справедливой, обеспечит реально ощутимую пенсию и будет удобной в использовании, с минимальными бюрократическими сложностями».
Идея автоматических пенсионных отчислений для самозанятых вызвала широкий общественный резонанс.
С одной стороны, это возможность обеспечить себе достойную старость, с другой — дополнительная финансовая нагрузка.
Реализация этой инициативы потребует тщательной проработки всех деталей, чтобы она была действительно справедливой и эффективной.