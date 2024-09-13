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Автовокзал в Санкт-Петербурге полностью эвакуировали из-за звонка о предстоящем взрыве

13 сентября 2024 10:00
Автовокзал в Санкт-Петербурге полностью эвакуировали из-за звонка о предстоящем взрыве
Автовокзал в Санкт-Петербурге полностью эвакуировали из-за звонка о предстоящем взрыве
Zamir Usmanov/Global Look Press/Global Look Press

Чуть более 150 человек пришлось вывести из здания.

Вечером 12 сентября тревожный звонок спровоцировал эвакуацию на автовокзале на набережной Обводного канала. Неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе. В результате 164 человека оперативно вывели на улицу, а на место прибыли спасатели и полиция. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

К счастью, при осмотре ничего подозрительного найдено не было. Однако номер звонившего зафиксировали, и полиция быстро установила его местоположение. Когда правоохранители прибыли в квартиру на Дачном проспекте, они обнаружили 56-летнего мужчину в сильном алкогольном опьянении. Состояние было настолько неадекватным, что пришлось сначала госпитализировать его. По данным СМИ, этот петербуржец ранее был судим семь раз, включая кражи, наркотики и фиктивную регистрацию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор:
Ольга Хромова
Город ПроисшествиеСанкт-Петербург
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