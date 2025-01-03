Бабушка в декрете: как близким родственникам получить пособие по уходу за ребенком в Петербурге?

Когда молодая мама решает продолжить работу или учебу сразу после родов, отличной альтернативой становится оформление отпуска по уходу за ребенком на бабушку. Закон допускает, что в случае объективных обстоятельств заботу о малыше могут взять на себя другие члены семьи, включая отца, дедушку или иных родственников. Такой отпуск можно использовать как полностью (до трех лет), так и частично.

Как оформить декретный отпуск на бабушку?

Бабушке не требуется совместное проживание с новорожденным и его родителями. Главное условие — реальная забота о ребенке. В любой момент можно выйти из отпуска, написав соответствующее заявление работодателю. Даже если бабушка решит работать неполный день или удаленно, она продолжит получать пособие в течение полутора лет.

Какие документы необходимы для оформления?

Работающая бабушка должна подать заявление своему работодателю и приложить следующие документы:

Свидетельство о рождении (или усыновлении) ребенка;

Документ, подтверждающий родственные отношения с ребенком (например, свидетельство о рождении сына или дочери);

Справка, подтверждающая, что родители ребенка не оформляли отпуск и не получают пособие. Эти справки с места работы родителей действительны в течение месяца;

Если бабушка меняла место работы в последние два года, ей нужна справка о заработной плате от предыдущего работодателя.

Пособие назначается в течение десяти календарных дней после предоставления полного пакета документов. Работодатель не вправе отказать сотруднику в предоставлении отпуска по уходу за ребенком. В случае конфликтной ситуации сотрудник может обратиться в государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд.