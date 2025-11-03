Банкомат сразу вернет вашу съеденную карту: вот что нужно сделать

Банкоматы, призванные облегчить финансовые операции, порой преподносят неприятные сюрпризы, «задерживая» карты. Обычно это означает звонки в банк и последующую поездку за платежным средством.
Однако, существует метод, который может вернуть кредитку из банкоматного плена гораздо быстрее.
Секрет «Отмены»: Волшебная кнопка, спасающая от банкоматного плена
Как только становится ясно, что банкомат не намерен возвращать карту, рекомендуется попробовать следующий трюк. Необходимо нажать и удерживать клавишу «Отмена» в течение трех-пяти минут.
Затем, не отпуская «Отмену», нажать кнопку «Да» в ответ на запрос «Вы уверены, что хотите отменить операцию?».
Часто именно это действие заставляет аппарат мгновенно вернуть кредитку.
15 минут ожидания: Терпение как ключ к спасению кредитки из банкомата
Если этот метод не сработал, не стоит отчаиваться. Рекомендуется подождать 15–20 минут, пока банкомат «перезагрузится». Велика вероятность, что после этой паузы он все же «выплюнет» карту.
В случае, если и это не помогло, необходимо незамедлительно заблокировать карту и подать официальное обращение с просьбой о ее возврате.
«Не кормите банкомат!»: Почему попытка вскрыть машину приведет к новым проблемам
Важно помнить, что попытки самостоятельно вскрыть банкомат или извлечь застрявший пластик подручными средствами категорически запрещены.
Сделать это все равно не получится, так как внутренние элементы устройства имеют свою индивидуальную защиту.
Более того, «если устройство после ваших действий будет повреждено, с вас могут потребовать возмещение ущерба».
Также не рекомендуется отключать банкомат от питания, так как это может привести к окончательной «потере» карты, даже если существовал шанс ее вернуть.