Беглов о 18 января: священная дата и чудо Дороги Победы длиной 33 км

Александр Беглов обратился с посланием к жителям Петербурга и ветеранам в день, когда исполнилось 83 года со дня прорыва блокады Ленинграда. Глава города подчеркнул особое значение 18 января, назвав его священным днём для жителей. В этот день в 1943 году у рабочих поселков №1 и №5 войска двух фронтов соединились, что позволило восстановить сухопутную связь Ленинграда со страной.

Беглов напомнил о том, как сразу после этих событий началось срочное строительство железнодорожной линии вдоль южного берега Ладожского озера. За 17 дней рабочие железнодорожного транспорта, метростроители и военнослужащие возвели так называемую Дорогу Победы, длина которой составила 33 километра. Благодаря этому горожане смогли вновь получать помощь и обороняться эффективнее.

Особое внимание губернатор уделил значимости операции «Искра», которой руководил Леонид Говоров. По словам Беглова:

«Операция „Искра“ под командованием Леонида Говорова стала первым мощным разгромом сильно укреплённой обороны врага в ходе войны. Совпав с решающей фазой Сталинградской битвы, прорыв блокады возвестил о коренном переломе в ходе войны».

В этот день принято вспоминать всех, кто защищал город: бойцов и офицеров Красной Армии, моряков, участников партизанских отрядов и подполья, а также гражданских, переживших лишения блокадного времени. Память о прорыве блокады остается объединяющей для жителей Петербурга.

