Беличьи царства Петербурга: где горожанам можно защищать мохнатых зверьков от хищных ворон

Героический поступок в Александровском саду и правила подкормки белок в Петербурге.

Трогательная история произошла в Александровском саду: петербурженки стали свидетелями нападения вороны на маленького бельчонка и спасли его от гибели.

Как пишет Телеграм-канал «Новости Питера», мама-белка отчаянно пыталась защитить своего детеныша, но безуспешно. К счастью, девушки оказались в нужном месте в нужное время, спугнули агрессивную птицу и спасли малыша. Этот случай напомнил о том, как важно бережно относиться к диким животным, обитающим в городских парках и садах.

Чем и где в Петербурге кормят белок с рук?

Многие петербуржцы любят подкармливать белок в городских парках. Однако, важно знать, чем можно угощать этих пушистых зверьков, чтобы не навредить их здоровью.

По наблюдениям, белки в городах любят печенье галетное, небольшие крекеры без соли. Белкам можно давать овощи или фрукты. Белки любят яблоки, груши и бананы, сухофрукты (яблоки, груши), кедровые орешки, фундук, сырые семечки.

Что категорически нельзя давать белкам? Арахис, даже жареный, а также миндаль. Эти продукты могут быть вредны для их здоровья.

Где еще можно встретить самых ручных белок в Петербурге?

Елагин остров или Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова (ЦПКиО). Белки являются гордостью Елагина острова.

В парк, известный живописными прудами и дорожками, белок когда-то завезли специально. Пушистым зверькам здесь понравилось, они активно размножились и стали совсем ручными. Прогуливаясь по аллеям парка, можно встретить белок, которые охотно полакомятся с рук.

Парк Александрино является любимым местом отдыха жителей Кировского района Санкт-Петербурга и объектом культурного наследия России. Он расположен в двух муниципальных образованиях Ульянка и Дачное.

На аллеях живописного ландшафтного парка Чернышевой дачи — главной достопримечательности лесопарка Александрино, встречается множество белок. Пушистые зверьки с удовольствием едят с рук людей, а также любят позировать на фото, разумеется, за вознаграждение.

Павловский парк называют настоящим «беличьим раем». Здесь даже учрежден «День белки», который ежегодно празднуется. Белки тут абсолютно ручные и очень добродушные. Они не боятся людей и смело подбегают к своим гостям.

Иногда эти зверьки настолько наглеют, что запрыгивают на руки посетителям и без особых церемоний проверяют содержимое их сумочек и карманов, в которых для пушистых и хвостатых могут быть припасены орешки.

В парке на «каждом шагу» продаются орешки. Здесь можно увидеть беличьи кормушки, а также ознакомиться на стендах с правилами кормления и общения с белками. В парке все создано для того, чтобы каждый мог покормить зверьков с рук.