Метеориты, фонари и искусство Цоя: что скрывают бесплатные музеи Петербурга и какие сокровища можно увидеть, не покупая билет

Где в Петербурге можно увидеть «пространственный реализм», работы лучших художников России и окунуться в мир творчества, не доставая кошелек?

Где можно увидеть огромные метеориты, улицу горящих фонарей, кирпич возрастом 2 тысячи лет, гитару, на которой играл Цой, и окунуться в современное искусство? Петербург — город музеев, и многие из них радуют посетителей бесплатным входом.

Горный музей: метеориты, минералы и палеонтология

Одни из самых крупных в мире метеоритов, редчайшие минералы, драгоценные камни и палеонтологическое собрание. Все это про коллекцию Горного музея, который может похвастаться третьей по величине естественно-научной экспозицией на планете.

Старейшее учебное заведение России было основано в 1773 году по указу Екатерины II. Сегодня в его фондах более 230 тыс. экспонатов, собранных из восьмидесяти стран мира.

Адрес: Васильевский остров, 21-я линия, 2. Вход в музей с набережной Лейтенанта Шмидта, 45/2.

Арт-центр «Борей»: современное искусство и интеллигенция

Модное место для интеллигенции, интересующейся современным искусством, старейшина среди некоммерческих творческих пространств Петербурга. Так говорят про арт-центр «Борей», расположившийся в здании 19 века.

Он был открыт в начале 1990-х гг., и за все десятилетия в его стенах были проведены около 1000 выставок и более 400 художественных акций, треть из них была представлена иностранцами. «Борей» — центр притяжения для ценителей современного искусства.

Адрес: Литейный просп., 58.

Музей фонарей: история освещения под открытым небом

Как появились осветительные приборы — можно узнать в музее фонарей под открытым небом. Композиция состоит из семи искусственных источников света, а также скульптуры фонарщика (говорят, если потереть ему нос, то сбудется самое заветное желание). Петербургские фонари сначала были масляными, затем газовыми, потом керосиновыми и, наконец, спиртовыми.

В 1870-е годы на месте этого музея была мастерская первого русского электротехника — Александра Ладыгина. Именно он изобрел лампы накаливания, которые могли гореть по два часа. Сначала освещение заработало на Одесской улице, через несколько лет над Невой и Литейным мостом, а затем свет Лодыгина пришел в каждый дом страны.

Адрес: ул. Одесская, 1.

Музей современного искусства АРТМУЗА: творческий кластер на заводе

Крупный культурный центр и творческий кластер АРТМУЗА более десяти лет радует посетителей. Он размещается в помещении бывшего завода музыкальных инструментов.

Два здания, четыре этажа, десять галерей, театр, дизайнерские студии, мастерские художников, танцовщиков и музыкантов. АРТМУЗА — центр современного искусства во всем его многообразии.

Адрес: 13-я линия Васильевского острова, 70.

Галерея Кустановича: пространственный реализм

Откуда взялся термин «пространственный реализм», что представляют собой картины, написанные в этом стиле, за счет чего они выглядят трехмерными? Обо всем этом вам расскажут в Галерее Кустановича. Создатель персональной арт-площадки — Дмитрий Кустанович.

Как пишет канал «Тонкости туризма», в рейтинге проекта ARTEEX белорусского живописца, давно обосновавшегося в Петербурге, признали одним из лучших художников России. Кустанович — яркий представитель современного искусства.

Адрес: ул. Большая Конюшенная, 11Б.

История петербургского кирпича: от Исаакия до Помпеи

Исаакиевский собор, гостиницы «Астория» и «Англетер», Шереметевский дворец, Адмиралтейство, колокольня Петропавловского собора, Юсуповский дворец, здания Сената и Синода — как строились культовые сооружения Северной столицы? Это можно выяснить, посетив необычный музей «История петербургского кирпича».

Его основатель — доктор технических наук, житель блокадного Ленинграда Всеволод Владимирович Инчик. Начало созданию экспозиции положил кирпич, найденный будущим коллекционером еще в детстве на развалинах родного дома, разрушенного при бомбежках.

Гордость музея — керамические материалы возрастом 2000 лет, доставленные из окрестностей Помпеи. В музее собрана уникальная коллекция кирпичей.

Адрес: ул. Красноармейская, 4.

Галерея искусств DiDi: советский нонконформизм

Это уникальный мир советского художественного нонконформизма. В галерее искусств DiDi представлены альтернативные течения в искусстве.

Помимо «авангарда второй волны» и работ андеграундных мастеров, музей представляет современное творчество и открывает новых авторов. У публики пользуются популярностью работы lotalota, а также Мариам Дудучавой.

Автор этого оригинального пространства — Жвания Реваз. Ныне известный художник, он начинал свой путь с уличного искусства на Кленовой аллее в Петербурге.

Адрес: Большой проспект Васильевского острова, 62.

Клуб-музей «Котельная Камчатка»: Цой жив!

Подвал в центре Петербурга на улице Блохина — место, где пару лет своей жизни работал кочегаром Виктор Цой. Музей посвящен легендарному музыканту.

После смерти лидера группы «Кино» «Камчатка» превратилась в музей, где и поныне проходят небольшие рок-концерты. Именно здесь легендарный музыкант писал свои песни для альбома «Группа крови», также там обсуждался сценарий фильма «Игла». А еще в «Камчатке» можно увидеть личные вещи Цоя, в том числе и его гитару.

Адрес: улица Блохина, 15.

Мансарда художников: народная галерея

«Мансарда художников» открылась в 2001 году и изначально находилась на чердаке старинного дома, отсюда пошло и название. За демократичную стоимость там можно было приобрести понравившуюся картину, потому пространство стали называть народной галерей.

Через пару лет «Мансарда художников» спустилась на первый этаж, а позже и вовсе переехала в другое помещение, и сегодня это место доступно для всех желающих.

Можно гулять, осматривать объекты искусства, коих тут более тысячи. Музей предлагает широкий выбор произведений искусства.

Адрес: ул. Большая Пушкарская, 10Г.

Петербург — город, который можно открыть для себя, не тратя большие деньги. Бесплатные музеи — прекрасная возможность познакомиться с историей, искусством и наукой.