Парад сбоев: когда петербуржцы смогут свободно зайти в подземку

В последнее время в Петербургском метрополитене случились несколько крупных технических сбоев, которые затруднили жизнь многих горожан.
Из-за проблем с турникетами пассажиры не могли оплатить проезд, что вызвало длинные очереди и задержки на станциях.
Чтобы решить эту проблему, депутат Алексей Цивилев предложил ввести временный бесплатный проезд в периоды таких сбоев, пишет ДП.
Опыт уже был
Аналогичная практика в Петербурге уже применялась — при сбоях системы платных парковок автомобилистов временно освобождали от оплаты.
Это позволило снизить напряженность и избежать транспортного коллапса, и сейчас депутаты считают, что такой же принцип справедлив и для метро.