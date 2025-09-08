Городовой / Общество / Парад сбоев: когда петербуржцы смогут свободно зайти в подземку
Парад сбоев: когда петербуржцы смогут свободно зайти в подземку

Опубликовано: 8 сентября 2025 09:16
Парад сбоев: когда петербуржцы смогут свободно зайти в подземку
Все ждут решения комитета по транспорту, которое может скоро изменить правила игры в Петербургском метро.

В последнее время в Петербургском метрополитене случились несколько крупных технических сбоев, которые затруднили жизнь многих горожан.

Из-за проблем с турникетами пассажиры не могли оплатить проезд, что вызвало длинные очереди и задержки на станциях.

Чтобы решить эту проблему, депутат Алексей Цивилев предложил ввести временный бесплатный проезд в периоды таких сбоев, пишет ДП.

Опыт уже был

Аналогичная практика в Петербурге уже применялась — при сбоях системы платных парковок автомобилистов временно освобождали от оплаты.

Это позволило снизить напряженность и избежать транспортного коллапса, и сейчас депутаты считают, что такой же принцип справедлив и для метро.

Юлия Аликова
