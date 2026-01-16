Городовой / Полезное / Без холодца и «Оливье»: эти салатами россияне больше всего объедались на Новый год
Опубликовано: 16 января 2026 13:15
Фото: Городовой.ру

Какое блюдо россияне чаще всего ищут для праздничного стола? Специалисты Яндекс.Исследований последние года анализируют запросы и выяснили, что лидером стала вовсе не оливье, а «Селедка под шубой». Классический «Оливье» занял второе место, возможно, потому что его рецепт многие знают наизусть.

В топ популярных салатов также вошли «Мимоза», крабовый салат, «Цезарь», а также блюда с креветками, курицей и ананасами, кальмарами, «Греческий» и «Гранатовый браслет».

При этом Санкт-Петербург показал особые предпочтения: здесь в два раза чаще ищут рецепт салата с горбушей, а также отдают дань местной традиции — блюдам из печени трески с яйцом и сырным салатам.

Несмотря на интерес к новым сочетаниям, новогоднее меню остаётся консервативным. «Селедка под шубой» и «Оливье» по-прежнему уверенно держат пальму первенства, доказывая, что традиционные рецепты не теряют своей любви даже с течением времени.

Автор:
Игорь Мустафин
