Без холодца и «Оливье»: эти салатами россияне больше всего объедались на Новый год

Какое блюдо россияне чаще всего ищут для праздничного стола? Специалисты Яндекс.Исследований последние года анализируют запросы и выяснили, что лидером стала вовсе не оливье, а «Селедка под шубой». Классический «Оливье» занял второе место, возможно, потому что его рецепт многие знают наизусть.
В топ популярных салатов также вошли «Мимоза», крабовый салат, «Цезарь», а также блюда с креветками, курицей и ананасами, кальмарами, «Греческий» и «Гранатовый браслет».
При этом Санкт-Петербург показал особые предпочтения: здесь в два раза чаще ищут рецепт салата с горбушей, а также отдают дань местной традиции — блюдам из печени трески с яйцом и сырным салатам.
Несмотря на интерес к новым сочетаниям, новогоднее меню остаётся консервативным. «Селедка под шубой» и «Оливье» по-прежнему уверенно держат пальму первенства, доказывая, что традиционные рецепты не теряют своей любви даже с течением времени.