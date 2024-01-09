Без муки и манки: эту творожную запеканку полюбят даже дети

Чтобы приготовить пышную творожную запеканку, необязательно добавлять в нее муку или манку. Для этого рецепта вам понадобятся всего четыре продукта. Десерт получится воздушным как в ресторане.

Возьмите:

творог — 500 г,

молоко — 200 мл,

яйца — 4 шт.,

ванилин — ½ ч. л.

Желтки отделите от белков. Белки на время поставьте в холодильник, а к желткам добавьте творог, молоко и ванилин. Блендером перемешайте компоненты до однородной массы.

Затем взбейте миксером охлажденные белки. Необходимо, чтобы они приобрели белоснежный цвет и загустели. В среднем на это требуется около десяти минут.

Порциями добавьте белки к творожной массе, постоянно помешивая содержимое. Затем перелейте тесто в форму для запекания и отправьте десерт в духовку на 40–50 минут при 170°C, советует портал 1000 menu. Приятного аппетита!

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