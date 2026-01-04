Городовой / Общество / Безалкогольный глинтвейн для петербуржцев: простой рецепт, который согреет в зимний вечер
Безалкогольный глинтвейн для петербуржцев: простой рецепт, который согреет в зимний вечер

Опубликовано: 4 января 2026 16:00
 Проверено редакцией
Фото: Городовой.ру

Ободряет и настраивает на приятное настроение.

Осень в Петербурге — это не просто сезон, а состояние кожи, волос и нервов: промозглый ветер с Невы, влажность, от которой не спасает ни один шарф, и вечное желание держать руки в чем-нибудь горячем. Поэтому безалкогольный глинтвейн здесь — не праздничный напиток, а базовая мера терморегуляции.

Вот первый, самый понятный и «питерский» рецепт — насыщенный, пряный, с правильным уровнем тепла.

Классический безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

  • безалкогольное красное вино (можно белое) – 750 мл
  • вода или яблочный сок – 150 мл
  • палочки корицы – 2 шт.
  • гвоздика – 5–6 шт.
  • кардамон – 3–4 коробочки
  • мускатный орех – щепотка
  • имбирь свежий – 10 г
  • апельсин – 1 шт.
  • лимон – половина или цедра
  • яблоко – 1 шт.
  • коричневый сахар или мед – 50 г

Если душа во время готовки потребует праздника, то можно плеснуть 50 мл рома, коньяка или апельсинового ликера.

Как готовить:

  1. На медленном огне нагрейте воду или яблочный сок со специями. Главное — не кипятить. Дайте напитку настояться 5–10 минут.
  2. Влейте вино, добавьте порезанные апельсин, яблоко и немного лимона или цедры.
  3. Подсластите сахаром или медом, дождитесь растворения.
  4. При желании добавьте немного ликера — это усилит аромат, но не сделает напиток крепким.
  5. Снимите с огня, дайте настояться и подавайте горячим.

Получается густой, яркий и очень уютный напиток — тот самый, который хочется пить, когда с Финского ветром хлещет в лицо, а на улице +3 и ощущается как минус бесконечность.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
