Безалкогольный глинтвейн для петербуржцев: простой рецепт, который согреет в зимний вечер

Осень в Петербурге — это не просто сезон, а состояние кожи, волос и нервов: промозглый ветер с Невы, влажность, от которой не спасает ни один шарф, и вечное желание держать руки в чем-нибудь горячем. Поэтому безалкогольный глинтвейн здесь — не праздничный напиток, а базовая мера терморегуляции.
Вот первый, самый понятный и «питерский» рецепт — насыщенный, пряный, с правильным уровнем тепла.
Классический безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты:
- безалкогольное красное вино (можно белое) – 750 мл
- вода или яблочный сок – 150 мл
- палочки корицы – 2 шт.
- гвоздика – 5–6 шт.
- кардамон – 3–4 коробочки
- мускатный орех – щепотка
- имбирь свежий – 10 г
- апельсин – 1 шт.
- лимон – половина или цедра
- яблоко – 1 шт.
- коричневый сахар или мед – 50 г
Если душа во время готовки потребует праздника, то можно плеснуть 50 мл рома, коньяка или апельсинового ликера.
Как готовить:
- На медленном огне нагрейте воду или яблочный сок со специями. Главное — не кипятить. Дайте напитку настояться 5–10 минут.
- Влейте вино, добавьте порезанные апельсин, яблоко и немного лимона или цедры.
- Подсластите сахаром или медом, дождитесь растворения.
- При желании добавьте немного ликера — это усилит аромат, но не сделает напиток крепким.
- Снимите с огня, дайте настояться и подавайте горячим.
Получается густой, яркий и очень уютный напиток — тот самый, который хочется пить, когда с Финского ветром хлещет в лицо, а на улице +3 и ощущается как минус бесконечность.