Безалкогольный глинтвейн для петербуржцев: простой рецепт, который согреет в зимний вечер

Новости по теме

Мед из гробниц и соль, не знающая срока: кулинарные эликсиры бессмертия

Перейти

Бирюльки с придворными, ёлка в Аничковом дворце и яблоки как украшение: кто привез в Россию традицию зажигать свечи на Рождество

Перейти

Дома будет пахнуть как в «Золотом яблоке»: смешайте 2 компонента и вдыхайте аромат французских духов

Перейти

Превращаем три ложки меда в восемь нежных коржей: 20 минут и тесто для «Медовика» готово

Перейти

Аромат на весь тамбур: беру яблоки и слоеное тесто, получаю десерт на голову выше покупного

Перейти