Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный

Когда и где она пройдет.

12 января 2025 года в Санкт-Петербурге, в киноцентре «Великан Парк», состоится уникальная встреча с главным биологом города Павлом Глазковым. Все желающие смогут узнать интересные факты о животном мире Северной столицы.

Интересные факты о каких животных можно будет узнать

Змеи Петербурга: участники узнают, какие виды змей обитают в городе, почему они занесены в Красную книгу и где их можно встретить в Северной столице;

Животное, очень похожее на змею, но таковым не являющееся: биолог расскажет, представляет ли оно опасность для горожан и гостей;

Зимняя жизнь змей: Глазков расскажет, чем заняты змеи в зимний период, и уползают ли они на зимовку в Западную Европу.

Раннее пробуждение: участники узнают, почему некоторые животные, как, например, «собачки-птички» (енотовидные собаки), уже начали просыпаться в пригороде Петербурга;

Лебеди-домоседы: Павел Глазков объяснит, почему часть лебедей из региона в последние годы отказывается улетать в теплые страны.

Викторина и сюрпризы

В рамках встречи состоится викторина «Звериные вопросы», где каждый участник сможет проверить свои знания о животном мире. Всех, кто правильно ответит на вопросы, ждут приятные сюрпризы от телеканала «Санкт-Петербург».

В конце мероприятия все желающие смогут получить автограф от Павла Глазкова.

Детали мероприятия