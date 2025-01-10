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Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный

10 января 2025 14:02
Биолог Павел Глазков
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный
Городовой ру/ Социальные сети Павла Глазкова

Когда и где она пройдет.

12 января 2025 года в Санкт-Петербурге, в киноцентре «Великан Парк», состоится уникальная встреча с главным биологом города Павлом Глазковым. Все желающие смогут узнать интересные факты о животном мире Северной столицы.

Интересные факты о каких животных можно будет узнать

  • Змеи Петербурга: участники узнают, какие виды змей обитают в городе, почему они занесены в Красную книгу и где их можно встретить в Северной столице;
  • Животное, очень похожее на змею, но таковым не являющееся: биолог расскажет, представляет ли оно опасность для горожан и гостей;
  • Зимняя жизнь змей: Глазков расскажет, чем заняты змеи в зимний период, и уползают ли они на зимовку в Западную Европу.
  • Раннее пробуждение: участники узнают, почему некоторые животные, как, например, «собачки-птички» (енотовидные собаки), уже начали просыпаться в пригороде Петербурга;
  • Лебеди-домоседы: Павел Глазков объяснит, почему часть лебедей из региона в последние годы отказывается улетать в теплые страны.

Викторина и сюрпризы

В рамках встречи состоится викторина «Звериные вопросы», где каждый участник сможет проверить свои знания о животном мире. Всех, кто правильно ответит на вопросы, ждут приятные сюрпризы от телеканала «Санкт-Петербург».

В конце мероприятия все желающие смогут получить автограф от Павла Глазкова.

Детали мероприятия

  • Дата: 12 января 2025 года
  • Время: 12:00
  • Продолжительность: 1,5 часа
  • Место: киноцентр «Великан Парк», парк Александровский, 4/3
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Автор:
Город Санкт-Петербург
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