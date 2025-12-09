Городовой / Город / Бизнес в демографических инициативах: с 1 января семьям увеличат выплаты при рождении ребёнка
Бизнес в демографических инициативах: с 1 января семьям увеличат выплаты при рождении ребёнка

Опубликовано: 9 декабря 2025 16:00
Размер безналоговых выплат для работающих родителей повысят, чтобы оказать дополнительную поддержку семьям с новорождёнными детьми.

8 декабря в Кремле прошло заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором выступил Владимир Путин.

В своём обращении глава государства сообщил об изменениях, направленных на поддержку семей при рождении детей, а также на увеличение участия бизнеса в демографических инициативах.

Ключевой новостью стало объявление об увеличении необлагаемой выплаты при пополнении семьи.

С 1 января сумма, которую работодатели могут передать своим работникам при рождении ребёнка без удержания подоходного налога и страховых взносов, возрастёт до одного миллиона рублей. Прежде этот лимит составлял 50 тысяч рублей.

Путин обратил внимание участников заседания на то, что нынешним летом в стране начал действовать корпоративный демографический стандарт.

Президент пояснил: этот новый стандарт призван расширить роль предприятий в реализации демографической политики.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выдвигал инициативу провести анализ различных мер поддержки семей, направленных на повышение рождаемости, действующих в регионах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
