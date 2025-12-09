Бизнес в демографических инициативах: с 1 января семьям увеличат выплаты при рождении ребёнка

8 декабря в Кремле прошло заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором выступил Владимир Путин.
В своём обращении глава государства сообщил об изменениях, направленных на поддержку семей при рождении детей, а также на увеличение участия бизнеса в демографических инициативах.
Ключевой новостью стало объявление об увеличении необлагаемой выплаты при пополнении семьи.
С 1 января сумма, которую работодатели могут передать своим работникам при рождении ребёнка без удержания подоходного налога и страховых взносов, возрастёт до одного миллиона рублей. Прежде этот лимит составлял 50 тысяч рублей.
Путин обратил внимание участников заседания на то, что нынешним летом в стране начал действовать корпоративный демографический стандарт.
Президент пояснил: этот новый стандарт призван расширить роль предприятий в реализации демографической политики.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин выдвигал инициативу провести анализ различных мер поддержки семей, направленных на повышение рождаемости, действующих в регионах.