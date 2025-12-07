Блеск есть, веса — нет: россияне возмущены украшениями, пустыми изнутри

В последнее время жители России всё чаще сообщают о покупке украшений из драгоценных металлов, выполненных полыми внутри, что делает их особенно уязвимыми к повреждениям. Вячеслав Фролов, который возглавляет ювелирную компанию Frolof Jewelry, подчеркнул, что далеко не все потребители осознают, что приобретают облегчённые изделия, а не полноценные по массе украшения.

Он объяснил:

«У полых изделий есть большой риск деформации, если уронить украшение или сильно на него надавить. Появится вмятина, которую практически невозможно исправить. Также полые украшения в большинстве случаев не поддаются ремонту»

Правозащитник Екатерина Александрович советует при покупке внимательно изучить информацию на ценнике. Когда в документах ювелирное изделие указано как цельное, а по факту оно полое, покупатель вправе предъявить претензию магазину. В этой ситуации, уточняет она, продавец обязан обменять товар, вернуть уплаченные деньги, отремонтировать изделие безвозмездно, снизить цену, возместить финансовый ущерб и заказать необходимую экспертизу, а также компенсировать моральный вред.

В Минфине напоминают, что оригинальность и прозрачность происхождения украшений можно проверить посредством государственной системы, отвечающей за надзор за оборотом изделий из драгметаллов и драгоценных камней. По инструкции ведомства, отсканировав специальный QR-код с ярлыка, покупатель получает данные о массе изделия и может сопоставить их с заявленными характеристиками.

Вячеслав Фролов отмечает: полые изделия отличает меньший вес по сравнению с аналогичными цельными украшениями. Например, стандартная масса женского обручального кольца 585 пробы составляет в среднем от 3 до 4 граммов. Если кольцо значительно легче этих показателей, эксперты советуют задуматься о целесообразности такой покупки.