В 2025 году Петербург столкнется с сильными магнитными бурями

В 2024 году жители Петербурга могут уже выдохнуть. Новых вспышек на Солнце после 19 декабря не предвидится. Но расслабляться надолго все же не стоит. Следующие 12 месяцев станут настоящим испытанием для людей.

В 2025 году Землю ждут мощные магнитные бури, которые будут самыми сильными за последние 11 лет. Об этом сообщил Сергей Кузин, заведующий Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ученые прогнозируют начало опасного периода солнечной активности, известного как «боевая зона».

Солнце проходит через 11-летний цикл, и последняя фаза этого периода будет особенно интенсивной, с образованием крупных корональных дыр, что приведет к частым космическим бурям.

Кузин отметил, что хотя магнитные бури будут происходить чаще и их сила возрастет по сравнению с последними 10 годами, паниковать не стоит. Эти явления повторяются каждые 11 лет, и не следует ожидать критических последствий для Земли. Кроме того, несколько ученых подчеркивают, что магнитные бури не оказывают вредного воздействия на здоровье человека.