Городовой / Общество / В 2025 году Петербург столкнется с сильными магнитными бурями
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

В 2025 году Петербург столкнется с сильными магнитными бурями

19 декабря 2024 16:01
«Боевая зона» и гигантские дыры на Солнце: в 2025 году Землю ждут самые мощные магнитные бури
В 2025 году Петербург столкнется с сильными магнитными бурями
Фото Городовой.ру

Такого не случалось уже 11 лет.

В 2024 году жители Петербурга могут уже выдохнуть. Новых вспышек на Солнце после 19 декабря не предвидится. Но расслабляться надолго все же не стоит. Следующие 12 месяцев станут настоящим испытанием для людей.

В 2025 году Землю ждут мощные магнитные бури, которые будут самыми сильными за последние 11 лет. Об этом сообщил Сергей Кузин, заведующий Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ученые прогнозируют начало опасного периода солнечной активности, известного как «боевая зона».

Солнце проходит через 11-летний цикл, и последняя фаза этого периода будет особенно интенсивной, с образованием крупных корональных дыр, что приведет к частым космическим бурям.

Кузин отметил, что хотя магнитные бури будут происходить чаще и их сила возрастет по сравнению с последними 10 годами, паниковать не стоит. Эти явления повторяются каждые 11 лет, и не следует ожидать критических последствий для Земли. Кроме того, несколько ученых подчеркивают, что магнитные бури не оказывают вредного воздействия на здоровье человека.

Новости по теме
Почти неделя беспрерывной бомбардировки: прогноз магнитных бурь в Петербурге на январь 2025 года Почти неделя беспрерывной бомбардировки: прогноз магнитных бурь в Петербурге на январь 2025 года 10 января 2025 10:33
Петербург накроют магнитные бури: самые опасные даты января 2025 года Петербург накроют магнитные бури: самые опасные даты января 2025 года 24 декабря 2024 18:31
Магнитные бури и полярное сияние: на Новый год Петербург ждет невероятное зрелище Магнитные бури и полярное сияние: на Новый год Петербург ждет невероятное зрелище 30 декабря 2024 11:45
Как жителям Петербурга пережить магнитные бури: в Северной столице ощущаются особо сильно Как жителям Петербурга пережить магнитные бури: в Северной столице ощущаются особо сильно 20 декабря 2024 18:32
По Санкт-Петербургу ударит сразу после обеда: на Землю обрушится последняя магнитная буря в этом году По Санкт-Петербургу ударит сразу после обеда: на Землю обрушится последняя магнитная буря в этом году 17 декабря 2024 20:02
Автор:
Максакова Яна
Общество Интересные факты
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀 3
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».