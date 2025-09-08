Богатыри из ханства и матрешки из Европы: эти русские слова на самом деле пришли нам от иностранцев

Есть в русском языке слова, которые кажутся до мозга костей нашими. Они сопровождают нас с детства, мелькают в сказках, фильмах, песнях и поговорках.

Услышишь — и сразу представишь берёзку, баню, лапти. Но стоит копнуть чуть глубже, как выясняется: эти слова — вовсе не наши. Они — заимствованные, просто давно обрусели.

1. Баня

Что может быть роднее русской бани? Только самовар с сушками. Но и то, и другое — гости. Слово «баня» пришло к нам из латинского balneum, что означало «купальня», а ещё точнее — «ванна».

Через старославянский «баньскъ» это слово перекочевало в древнерусский язык ещё в XI веке, а затем стало чуть ли не национальным символом. Родственников у «бани» хватает: французское bain, сербское банья, итальянское bagno. Да и «банка» — тоже из этой семьи, ведь изначально это был сосуд, в котором мылись.

2. Лошадь

«Конь» — вот исконно славянское слово. А вот «лошадь» — поздний гость. По одной из версий, оно тюркского происхождения и связано с словом алаша — мерин, то есть кастрированный конь. Постепенно «алаша» слилось с русским суффиксом, стало привычным, а потом и вовсе вытеснило «комоня» и «кобылицу» из повседневной речи.

3. Матрёшка

Казалось бы, символ России за границей! Разборная деревянная кукла давно стала сувенирным клише, но родилась она лишь в конце XIX века по мотивам японской игрушки — фигурки мудреца Фукурумы.

В Россию идею привёз художник Мамонтов. А имя кукле дали ласкательно-народное — «матрёшка», от имени Матрёна, которое уходит корнями в латинское matrona — «почтенная женщина, мать семейства».

4. Собака

«Пёс» — слово вроде как родное, а вот «собака» — мутный случай. Этимологи спорят.

Одни находят следы в древнеиранском sabaka, другие в древнеиндийском svaka («волк»). Есть и версии о влиянии кавказских или восточноевропейских языков. Как бы то ни было, «собака» живёт в русском давно, хотя и пришла откуда-то извне.

5. Колодец

Слово настолько бытовое, что кажется, будто его придумали где-то в деревне под Ростовом. Но по одной из версий, оно восходит к готскому kalds — «холодный», и kaldings — «холодный источник».

С другой стороны, есть и внутренняя версия — от слова «колода» (деревянное корыто). В старорусской форме «колодязь» оно уже встречалось. Словарь Шанского предлагает именно славянское происхождение — «обложенный колодой источник», отмечает источник.

6. Хлеб

«Хлеб — всему голова», а шея у нее, возможно, германская. Корень chlebъ — общеславянский, но очень похож на готское hlaifs или древнеанглийское hloaf. Есть и мнение, что слово развилось параллельно в нескольких языках Европы — слишком уж архетипический у всех был продукт.

7. Шуба и юбка

Неожиданная парочка. Обе пришли из арабского jubba — верхняя одежда с длинными рукавами. В XVI веке в русском уже была юпка, позже — юбка. Слово «шуба» также заимствовано через восточные и тюркские языки. Так что наша национальная зимняя гордость — тоже пришлая.

8. Богатырь

Не, не от слова «богатый». И не от «Бога» и «тырить». «Богатырь» — это тюркское багатур, батур, багадур — воин, герой, доблестный боец. Это слово путешествовало от степей Монголии до Византии, пока не стало в русском языке синонимом былинного героя.

Кстати, и в монгольском, и в казахском, и в башкирском есть родственные формы — «батыр», «батор».