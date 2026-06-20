Бои за гранью возможного: петербуржцам расскажут всю правду о штурме скалистого берега в Монрепо

Многие едут в Выборг за романтикой. Парк Монрепо кажется идеальным местом: скалы, залив, тихие тропинки и мох. Сегодня это популярный экомаршрут, где люди отдыхают от городской суеты.
Но если присмотреться к этим камням, они могут рассказать совсем другую историю.
Кровавое лето 1944 года
Мало кто из туристов знает, что более 80 лет назад здесь было не до прогулок. В июне 1944 года, сразу после освобождения Выборга, живописные скалы превратились в настоящий ад.
Остров Твердыш (тогда он назывался Линнасаари) стал стратегической точкой. Советским солдатам нужно было форсировать пролив под шквальным огнем.
Представьте: кругом глухие скалы, узкие проходы и противник, который знает каждый камень. Воевать в таких условиях — это за гранью человеческих возможностей.
Лекция на месте событий
Узнать, как всё было на самом деле, можно из первых уст. Исследователь и писатель Вячеслав Никитин проведет открытую лекцию, сообщает Росбалт.
Это не скучный урок истории в кабинете. Встреча пройдет прямо в парке, среди тех самых скал, которые помнят бои.
Никитин много лет изучал архивы. Он покажет уникальные документы и расскажет о деталях, которых нет в обычных путеводителях. Вы узнаете, как остров превращали в плацдарм и какой ценой дался каждый метр этой земли.
Что именно обсудят?
На лекции затронут несколько важных тем:
- Как именно солдаты штурмовали скалистый берег.
- Где проходила линия фронта внутри современного парка.
- Уникальные архивные находки, проливающие свет на события 44-го.
Как попасть на встречу
Если вы хотите увидеть Монрепо с другой, героической стороны, планируйте поездку на конец июня.
- Когда: 26 июня в 17:00.
- Где: музей-заповедник «Парк Монрепо», г. Выборг.
- Цена: сама лекция бесплатная. Вам нужно только купить обычный входной билет в парк.
- Важно: Места ограничены, поэтому нужно зарегистрироваться заранее.
Это отличный шанс совместить прогулку на свежем воздухе с погружением в настоящую, живую историю нашего края. Посмотрите на привычные пейзажи глазами тех, кто сражался здесь за Победу.
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