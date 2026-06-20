Бои за гранью возможного: петербуржцам расскажут всю правду о штурме скалистого берега в Монрепо

Скалы парка до сих пор помнят события Великой Отечественной войны.

Многие едут в Выборг за романтикой. Парк Монрепо кажется идеальным местом: скалы, залив, тихие тропинки и мох. Сегодня это популярный экомаршрут, где люди отдыхают от городской суеты.

Но если присмотреться к этим камням, они могут рассказать совсем другую историю.

Кровавое лето 1944 года

Мало кто из туристов знает, что более 80 лет назад здесь было не до прогулок. В июне 1944 года, сразу после освобождения Выборга, живописные скалы превратились в настоящий ад.

Остров Твердыш (тогда он назывался Линнасаари) стал стратегической точкой. Советским солдатам нужно было форсировать пролив под шквальным огнем.

Представьте: кругом глухие скалы, узкие проходы и противник, который знает каждый камень. Воевать в таких условиях — это за гранью человеческих возможностей.

Лекция на месте событий

Узнать, как всё было на самом деле, можно из первых уст. Исследователь и писатель Вячеслав Никитин проведет открытую лекцию, сообщает Росбалт.

Это не скучный урок истории в кабинете. Встреча пройдет прямо в парке, среди тех самых скал, которые помнят бои.

Никитин много лет изучал архивы. Он покажет уникальные документы и расскажет о деталях, которых нет в обычных путеводителях. Вы узнаете, как остров превращали в плацдарм и какой ценой дался каждый метр этой земли.

Что именно обсудят?

На лекции затронут несколько важных тем:

Как именно солдаты штурмовали скалистый берег.

Где проходила линия фронта внутри современного парка.

Уникальные архивные находки, проливающие свет на события 44-го.

Как попасть на встречу

Если вы хотите увидеть Монрепо с другой, героической стороны, планируйте поездку на конец июня.

Когда: 26 июня в 17:00.

26 июня в 17:00. Где: музей-заповедник «Парк Монрепо», г. Выборг.

музей-заповедник «Парк Монрепо», г. Выборг. Цена: сама лекция бесплатная. Вам нужно только купить обычный входной билет в парк.

сама лекция бесплатная. Вам нужно только купить обычный входной билет в парк. Важно: Места ограничены, поэтому нужно зарегистрироваться заранее.

Это отличный шанс совместить прогулку на свежем воздухе с погружением в настоящую, живую историю нашего края. Посмотрите на привычные пейзажи глазами тех, кто сражался здесь за Победу.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Царском Селе завершили уникальную реставрацию.