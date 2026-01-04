Большая игрушка Павла: что скрывается за странным названием замка «Бип» в Петербурге

В Павловске, у слияния рек Славянка и Тызьва, стоит странная крепость — пятиугольный замок с башнями и рвом, словно сошедший со страниц французского романа. Сегодня его называют "Бип", а когда-то — Мариенталем. И построен он был не для войны, а ради забавы.

Императорская забава

В 1795 году, когда Павел Петрович только получил Павловскую мызу от Екатерины II, он пожелал иметь здесь "малый замок" — потешную крепость, где можно играть в осаду, разводить мосты и стрелять из пушек. Работы вёл архитектор Винченцо Бренна, любимец Павла.

По замыслу императора, Мариенталь выглядел вполне по-боевому: с бастионами, равелинами и пушками. Замок даже был официально приписан к военному ведомству и числился в реестре крепостей Российской империи до 1811 года.

От крепости до школы

После гибели Павла игрушечная крепость быстро обрела более мирные функции. Здесь размещались первая в стране школа для глухонемых, позже — военный лазарет, учебное заведение и даже городское училище. В подвалах держали офицерскую гауптвахту.

Осенью 1919 года, во время похода Юденича на Петроград, в стенах Мариенталя размещался штаб белой армии. После пожара во время войны замок десятилетиями стоял пустым.

Имя из французской шутки

Загадочное имя "Бип" появилось благодаря французской пьесе, которую ставили при дворе Павла. В ней мелькала строчка о неких "баронах Бибс, Бальм, Крик и Крак". Придворная публика подхватила шутку, и замок в Мариентале стали называть просто — "Бип".

Позднее, в советское время, народ придумал свои расшифровки: "Бастион императора Павла" или "Большая игрушка Павла". И действительно — трудно подобрать определение точнее.

Возвращение замка

После долгих лет запустения Бип отреставрировали в 2000-е. Сегодня он снова белеет над рекой — с башнями, зубцами и духом императорской фантазии. Теперь здесь — частная гостиница, а его стены принимают не императоров, а гостей, которые всё так же приезжают ради сказки.