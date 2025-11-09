Больше ни кому не нужные: печальная судьба трех вокзалов Петербурга

Три петербургских вокзала исчезли с карты города тихо и необратимо. Каждый — со своей судьбой, но итог у всех один: невостребованность и разрушение.

Варшавский вокзал открыли в 1853 году для линии до царской Гатчины, позже — до Пскова и Варшавы. Пассажиропоток всегда был небольшим: в Первую мировую сюда направляли санитарные поезда. После постепенной отмены маршрутов здание в 2001 году закрыли и превратили сначала в ТРЦ, затем в фудмолл.

Охтинский вокзал работал с 1892 года на узкоколейной линии до Ириновки. Он создавался как коммерческий проект, но оживлён был в основном из-за заводов и Ржевского полигона. В 1920-е дорогу перешили, связали с Финляндским вокзалом, а участок через Охту отдали под трамвайные пути. Вокзал перестал быть нужен и исчез.

Приморский вокзал стоял у нынешней станции «Черная речка». Линия уходила в три направления, но наводнение 1924 года разрушило инфраструктуру. Переезды мешали городскому движению, и в конце 1920-х станцию демонтировали, отправления перенесли на Финляндский вокзал.

Все три вокзала стали напоминанием о том, как Петербург безжалостно меняет транспортную карту, оставляя от некогда важных узлов только названия в старых документах.