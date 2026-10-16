Больше никаких мигрантов в магазинах и парикмахерских: в Петербурге снова ужесточают правила

Власти города решили закрыть для иностранных рабочих еще целый ряд популярных сфер.
Что произошло?
Сначала под ограничения попали таксисты и курьеры — запрет для них оформили в конце 2025 года. Теперь список «запретных» сфер стал еще больше, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
К 2026 году иностранцам, которые работают по патентам, запретят трудиться:
- В розничной торговле. Больше никаких иностранных кассиров и продавцов в магазинах у дома.
- В сфере красоты. Запрет касается парикмахеров, мастеров маникюра и сотрудников салонов.
- В спорте. Иностранцы с патентами не смогут работать тренерами и инструкторами в фитнес-клубах.
- В медицине и оздоровлении. Ограничения затронут массажистов, физиотерапевтов и другой персонал.
Кого именно касаются новые правила?
Здесь важно не путаться. Запрет введен только для иностранцев с трудовыми патентами.
Ограничения НЕ касаются:
- Граждан стран ЕАЭС. Уроженцы Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии работают в России по упрощенным правилам.
- Иностранцев с ВНЖ и РВП. Если у человека есть вид на жительство или разрешение на временное проживание, он работает свободно.
- Высококвалифицированных специалистов. Если фирма официально оформляет редкого профи с рабочей визой, запрет на него не действует.
Зачем город вводит эти жесткие меры?
Главная цель — обелить рынок труда. В торговле, общепите и сфере услуг патент часто использовался как «серый» документ. Люди работали без реального контроля квалификации, а компании уходили от налогов.
Власти хотят убить сразу двух зайцев:
- Заставить бизнес платить вчистую.
- Освободить рабочие места для россиян.
Особенно это касается молодежи и студентов. Выпускники профильных колледжей — будущие медики, тренеры, продавцы и парикмахеры — часто не могли найти работу из-за демпинга цен со стороны приезжих.
Дадут ли бизнесу время перестроиться?
Да, выгонять людей на улицу за один день никто не требует. Предпринимателям дали запас времени.
Привести штат в порядок и заменить сотрудников нужно до 15 декабря 2026 года. За этот период владельцы магазинов, фитнес-центров и салонов красоты должны будут пересмотреть свои кадры.
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