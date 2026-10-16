Больше никаких мигрантов в магазинах и парикмахерских: в Петербурге снова ужесточают правила

В Петербурге продолжают серьезно перестраивать рынок труда.

Власти города решили закрыть для иностранных рабочих еще целый ряд популярных сфер.

Что произошло?

Сначала под ограничения попали таксисты и курьеры — запрет для них оформили в конце 2025 года. Теперь список «запретных» сфер стал еще больше, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

К 2026 году иностранцам, которые работают по патентам, запретят трудиться:

В розничной торговле. Больше никаких иностранных кассиров и продавцов в магазинах у дома.

Больше никаких иностранных кассиров и продавцов в магазинах у дома. В сфере красоты. Запрет касается парикмахеров, мастеров маникюра и сотрудников салонов.

Запрет касается парикмахеров, мастеров маникюра и сотрудников салонов. В спорте. Иностранцы с патентами не смогут работать тренерами и инструкторами в фитнес-клубах.

Иностранцы с патентами не смогут работать тренерами и инструкторами в фитнес-клубах. В медицине и оздоровлении. Ограничения затронут массажистов, физиотерапевтов и другой персонал.

Кого именно касаются новые правила?

Здесь важно не путаться. Запрет введен только для иностранцев с трудовыми патентами.

Ограничения НЕ касаются:

Граждан стран ЕАЭС. Уроженцы Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии работают в России по упрощенным правилам.

Уроженцы Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии работают в России по упрощенным правилам. Иностранцев с ВНЖ и РВП. Если у человека есть вид на жительство или разрешение на временное проживание, он работает свободно.

Если у человека есть вид на жительство или разрешение на временное проживание, он работает свободно. Высококвалифицированных специалистов. Если фирма официально оформляет редкого профи с рабочей визой, запрет на него не действует.

Зачем город вводит эти жесткие меры?

Главная цель — обелить рынок труда. В торговле, общепите и сфере услуг патент часто использовался как «серый» документ. Люди работали без реального контроля квалификации, а компании уходили от налогов.

Власти хотят убить сразу двух зайцев:

Заставить бизнес платить вчистую. Освободить рабочие места для россиян.

Особенно это касается молодежи и студентов. Выпускники профильных колледжей — будущие медики, тренеры, продавцы и парикмахеры — часто не могли найти работу из-за демпинга цен со стороны приезжих.

Дадут ли бизнесу время перестроиться?

Да, выгонять людей на улицу за один день никто не требует. Предпринимателям дали запас времени.

Привести штат в порядок и заменить сотрудников нужно до 15 декабря 2026 года. За этот период владельцы магазинов, фитнес-центров и салонов красоты должны будут пересмотреть свои кадры.

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