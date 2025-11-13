Городовой / Город / Большой разговор накануне Нового года: Путин в Петербурге проведет предновогодний саммит СНГ
Большой разговор накануне Нового года: Путин в Петербурге проведет предновогодний саммит СНГ

Опубликовано: 13 ноября 2025 04:30
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Владимир Путин планирует прибыть в Санкт-Петербург накануне Нового года для участия в саммите государств — участников Содружества Независимых Государств.

Владимир Путин объявил о планах провести неформальную встречу глав государств стран — участниц СНГ и Евразийского экономического союза. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге непосредственно перед наступлением Нового года.

О предстоящей встрече стало известно после переговоров президента России с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Информацию подтвердили в пресс-службе Кремля.

В прошедшем году саммит Содружества независимых государств состоялся 25 декабря, а на следующий день было организовано заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В ходе встречи Владимир Путин подвёл итоги российского председательства в Содружестве. Мероприятия прошли в комплексе «Игора», где для участников была подготовлена специальная программа. В ней приняли участие делегации государств — членов двух союзов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
