Большой разговор накануне Нового года: Путин в Петербурге проведет предновогодний саммит СНГ

Владимир Путин объявил о планах провести неформальную встречу глав государств стран — участниц СНГ и Евразийского экономического союза. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге непосредственно перед наступлением Нового года.
О предстоящей встрече стало известно после переговоров президента России с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Информацию подтвердили в пресс-службе Кремля.
В прошедшем году саммит Содружества независимых государств состоялся 25 декабря, а на следующий день было организовано заседание Высшего Евразийского экономического совета.
В ходе встречи Владимир Путин подвёл итоги российского председательства в Содружестве. Мероприятия прошли в комплексе «Игора», где для участников была подготовлена специальная программа. В ней приняли участие делегации государств — членов двух союзов.