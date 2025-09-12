Городовой / Общество / Кинолегенда за 100 тысяч: петербуржец выставил на продажу найденную катушку фильма «Брат»
Кинолегенда за 100 тысяч: петербуржец выставил на продажу найденную катушку фильма «Брат»

Опубликовано: 12 сентября 2025 17:31
Данила Багров
globallookpress/ Belkin Alexey; Konstantin Kokoshkin

Это не просто кинопленка, а настоящая капсула времени и часть истории российского кино.

Недавно в Петербурге состоялся неожиданный кинематографический сюрприз.

Один местный житель уверяет, что обнаружил оригинальную пленку с частью культового фильма «Брат» режиссера Алексея Балабанова прямо на территории заброшенной киностудии «Ленфильм».

Теперь эту пленку он пытается продать на популярной площадке объявлений за 100 тысяч рублей.

Что за пленка и почему она там?

Пленка представляет собой цветную копию третьей части из десяти частей фильма «Брат». Об этом свидетельствует сохранившийся ярлык на катушке, пишет pravilamag.ru.

По словам продавца, пленку он нашел среди развалин бывшей студии Ленфильма, но проверить содержимое не может — у него нет оборудования для воспроизведения или оцифровки пленок.

Почему пленка оказалась среди заброшенного имущества «Ленфильма», неизвестно. Также загадка, почему этот материал не попал в архивы и не стал частью выставки, посвященной Балабанову.

Копии оригинальной пленки фильма в настоящее время хранятся в архиве Госфильмофонда.

Интерес к находке вызвала вдова режиссера

Объявление о продаже пленки привлекло внимание Надежды Васильевой, художницы по костюмам и вдовы Алексея Балабанова. Она выложила ссылку на объявление в своем Telegram-канале.

Никаких комментариев она не оставила.

Немного о «Брате» и съемках на пленку

Фильм «Брат» вышел в 1997 году и стал настоящим культурным феноменом.

Балабанов снял его с ограниченным бюджетом, используя пленку Kodak, оставшуюся с киносъемок фильма «Анна Каренина», пишет КП.

Деньги почти все ушли на покупку этой пленки, и из-за ее нехватки сцены снимали всего с двух-трех дублей.

Этот фильм стал стартом для многих актеров и важной частью российской кинематографии 90-х. Съемки проходили в Петербурге и окрестностях.

Сейчас фильмы Балабанова считаются классикой, а в Петербурге даже открылось бистро с именем в честь режиссера, где подают блюда из любимых рецептов семьи Балабанова.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
