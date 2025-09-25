Городовой / Общество / «Цены в магазине не сопоставимы с МРОТ»: россияне удивились новому порогу по зарплатам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Цены в магазине не сопоставимы с МРОТ»: россияне удивились новому порогу по зарплатам

Опубликовано: 25 сентября 2025 14:30
Деньги
«Цены в магазине не сопоставимы с МРОТ»: россияне удивились новому порогу по зарплатам
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Вместе с повышением минимального размера оплаты труда, люди готовятся вновь увидеть другие ценники в магазинах.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Это решение уже официально подтвердили в правительстве.

Почему повысили МРОТ и что это значит для людей

Минимальный размер оплаты труда — это официально установленная сумма, которую работодатель обязан платить при полной занятости.

На сегодняшний день МРОТ равен 22 440 рублей, и его повышение почти до 27 тысяч рублей — самый крупный прыжок за последние годы, пишет РБК.

Такое повышение особенно важно для низкоквалифицированных работников, так как именно они чаще всего получают минимальные зарплаты, пишут Известия.

Что думают люди?

Казалось бы, такую новость все должны были воспринять положительно. Однако жители Северной столицы рассудили новый МРОТ по-своему.

«Значит, будем до конца года ожидать опережающего роста цен на все товары и услуги. Тут еще и НДС грозятся поднять до 22%. Это тоже из карманов граждан»;

«Цены в магазине не сопоставимы с МРОТ и пенсиями. На еду старики кое как наберут, а вот на одежду и электронную технику нет»;

«МРОТ работает только на государство. Налоги, которые платит работодатель и работник с МРОТ, идут в бюджет. Поднимая МРОТ, государство поднимает налоги», — пишут пользователи Сети.

Что касается НДС, то эксперты уверены, что его повышение не спровоцирует рост цен, но поможет поддержать социальные программы, оборону и развитие промышленности.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще