«Цены в магазине не сопоставимы с МРОТ»: россияне удивились новому порогу по зарплатам

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Это решение уже официально подтвердили в правительстве.
Почему повысили МРОТ и что это значит для людей
Минимальный размер оплаты труда — это официально установленная сумма, которую работодатель обязан платить при полной занятости.
На сегодняшний день МРОТ равен 22 440 рублей, и его повышение почти до 27 тысяч рублей — самый крупный прыжок за последние годы, пишет РБК.
Такое повышение особенно важно для низкоквалифицированных работников, так как именно они чаще всего получают минимальные зарплаты, пишут Известия.
Что думают люди?
Казалось бы, такую новость все должны были воспринять положительно. Однако жители Северной столицы рассудили новый МРОТ по-своему.
«Значит, будем до конца года ожидать опережающего роста цен на все товары и услуги. Тут еще и НДС грозятся поднять до 22%. Это тоже из карманов граждан»;
«Цены в магазине не сопоставимы с МРОТ и пенсиями. На еду старики кое как наберут, а вот на одежду и электронную технику нет»;
«МРОТ работает только на государство. Налоги, которые платит работодатель и работник с МРОТ, идут в бюджет. Поднимая МРОТ, государство поднимает налоги», — пишут пользователи Сети.
Что касается НДС, то эксперты уверены, что его повышение не спровоцирует рост цен, но поможет поддержать социальные программы, оборону и развитие промышленности.