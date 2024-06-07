Схем много и они уже отработаны: как обманывают туристов на российских курортах

Не у всех туристов отпуск начинается хорошо. В идеале хотелось бы спокойно заселиться в отель или апартаменты, поменять валюту, вкусно поесть и посетить интересные экскурсии. На деле же в первый день приходится вызывать полицию и потом разбираться с мошенниками. Рассказываем самые популярные и новые виды обмана, на которые клюют доверчивые граждане.

Отели

После покупки билетов путешественники начинают активно серфить интернет в поисках лучшего отеля или квартиры. Конечно, в Сети огромное множество вариантов, да еще и с такими аппетитными ценами. Не спешите оплачивать номера, не убедившись, что это настоящее жилье. Порой воры загружают чужие или несуществующие фото квартир, сгенерирующие искусственным интеллектом. Вы останетесь и без средств, и без койко-места.

«Моя коллега вот так сняла дом под Геленджиком, приехала, а там пустырь. Пришла в полицию, там загрузили фото с объявления в распознающую программу и оказалось, что домик этот в Испании, а картинку стащили с сайта турагентства», — пишут туристы.

Больше всего таких мошенников на южных курортах Краснодарского края, особенно в Сочи. Именно в этом туристическом месте обманщики чаще всего размещают лживые объявления на различных площадках.

Источник фото: Legion-Media

Но обмануть могут не только через интернет. Часто на вокзалах можно увидеть бабушек-одуванчиков, которые держат в руках таблички, мол сдаю жилье, можно с детьми и прочее. Те, кто не успел забронировать жилье в Сети, радуются такой находке. Бабуля приветливая и улыбчивая, цена вполне себе приемлемая. Но не спешите расставаться с деньгами за предоплату, а она точно в этом случае будет, не увидев жилья.

«Как только приезжий согласится, бабушка ерет с него предоплату и стойте-ждите, сейчас зять мой (сосед, брат, сват) вас заберет на машине, а то мне еще по делам. Кто-то через полчаса понимает, что его надули. А кто и час стоит ждет у моря погоды», — рассказывают туристы.

Фото с животными

По улицам Сочи часто расхаживают ростовые куклы в виде зебр, бегемотов или лунтиков. Дети часто хотят с такими сфотографироваться, а они этим и пользуются. Цену называют просто космическую, чуть ли не тысячу рублей, чтобы ребенок порадовался. Конечно, для туриста это дорого, и он собирается уходить. Тут-то в дело вступает его подельник

«К вам может подойти добрый человек и предложить "бесплатно" щелкнуть ваше чадо на фоне зебры, потому что жадина-фотограф – его знакомый. Но чтобы других клиентов не отогнать, надо потихоньку и на ваш телефон. А как только ваш смартфон окажется в его руках, добряка как ветром сдует», — предупреждают россияне.

Источник фото: Legion-Media

Рынки

На рынках тоже следует держать ухо востро, потому что обвешивают там приезжих с большой радостью. А если еще увидят, что ребенок что-то просит, то тогда готовьте кошельки. Цена будет в два, а то и в три раза выше, чем для знакомых.

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