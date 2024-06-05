Что нужно знать об Абхазии, прежде чем туда лететь: иначе отпуск обернется разочарованием

Абхазия в этом году стремительно набирает популярность среди российских туристов. Действительно, это весьма удачный выбор для отдыха: регион вполне дешевый, до него просто добраться и не нужна виза, а еще там красивые пейзажи и вкусная еда. Но все таки Абхазия не всем может оказаться по душе: вот что стоит о ней узнать, прежде чем планировать свой отдых.

Кругом разруха

Побывавшие здесь россияне отмечают, что даже в популярных туристических районах можно легко наткнуться на здания без окон и дверей. Местные говорят, что это все последствия войны, но туристы не понимают, как за столько лет можно было не привести улицы в порядок. Такие пейзажи очень давят, хотя сама по себе природа невероятно красивая.

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Не такие уж низкие цены

Многие отмечают, что цены здесь ничуть не ниже, чем в том же Сочи. Вот только при этом сервиса нет почти никакого. Качество обслуживания осталось примерно на том же уровне, что и в советские годы.

Еще один важный критерий — отсутствие спасателей или медпунктов на территории многих отелей. Это стоит учесть тем, кто имеет проблемы со здоровьем, или же летит отдыхать с маленькими детьми. Не во всех абхазских гостиницах предусмотрено наличие медперсонала.

Но этот момент весьма спорный. Ведь, разумеется, в Абхазии есть и хорошие отели. Важно внимательно выбирать их по отзывам, а также сопоставлять цены и включенные в стоимость услуги.

Опасное движение

Очень многие водители любят погонять, поэтому, переходя дорогу, нужно соблюдать осторожность. Да и на тротуарах рекомендуют быть внимательнее. Здесь легко можно встретить машину, летящую на полных скоростях из-за поворота.

Нечем заняться

Те, кто привык к активному отдыху и любят получать за день множество впечатлений, могут серьезно разочароваться, приехав в Абхазию. Говорят, что здесь за день можно осмотреть главные достопримечательности, а дальше уже попросту нечем заняться. Так что если вы не привыкли целый день лежать на шезлонге у отеля, стоит либо выбрать другое место, либо спланировать более насыщенный маршрут.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Опасная живность

Если вы планируете проводить много времени в лесах и горах, стоит учесть, что там обитает немало опасных представителей фауны. Среди них змеи, пауки и кабаны. Стоит внимательно смотреть под ноги, а еще лучше — ходить только по проверенным маршрутам, избегая зарослей и не заходя вглубь леса.

Можно отравиться

Это может случиться где угодно, но нужно знать, на какие продукты не стоит налегать именно в Абхазии. Прежде всего, это касается вина и чачи. Убедитесь, что пробудете алкоголь в сертифицированном магазине. А еще воздержитесь от употребления различных мясных деликатесов, которые могут портиться на жаре. Особенно это касается улиток, которых продают на рынке.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru