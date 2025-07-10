«На «бухлоходе» музыка играет»: почему новое водное развлечение так нравится петербуржцам

В Москве и Петербурге становятся популярны “бухлоходы” — плавучие шашлычные с мотором, навесом и грилем.

Аренда такой лодки обходится в 3000 рублей в час. На борту есть музыкальная система и круглый стол с отверстием посередине — туда можно поставить гриль или кальян. Лодка рассчитана на 7 человек.

Плавучая беседка: что это такое?

Как пишет Телеграм-канал "Русский ритейл и бизнес", этот транспорт напоминает чем-то плавучую беседку: по сути, этим она и является, так как мотор к ней крепится отдельно.

Внутри — круглый столик c отверстием посередине, куда может помещаться как гриль, так и, как рекомендует производитель, кальян. А вокруг стола оборудованы сидячие места.

“Ваша личная беседка с грилем на воде!”

«Вaшa личная беседка с грилем на вoдe! Bы можете наслаждаться вкусной, толькo что пpиготoвлeннoй едой, напитками и кальянoм пpямо на борту лодки», — так описывает товар продавец.

Авторы объявления в том числе называют ее бухлоходом или алколодкой.

Права не нужны: и никаких проблем!

На такие лодки не нужны права, а рассчитано судно на семь человек, которые могут разместиться под каркасным зонтом.

Серийное производство: от глэмпингов до личного пользования

Такие сейчас заказывают как массово (в глэмпинги, зоны отдыха и т. д.), так и для личного пользования.

А все это удовольствие стоит порядка 600 тыс. рублей.