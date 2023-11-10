Часть пенсии может просто «потеряться»: вот как не допустить произвола

Размер пенсии не меняется из раза в раз, если для этого не было никаких предпосылок. Причиной может послужить, например, смена места жительства с Крайнего Севера на Сочи. В остальных случаях если часть выплат «теряется», нужно бить тревогу.

Доктор экономических наук Юлия Финогенова объяснила, что доходы пожилых людей могут удерживать из-за проблем с задолженностями. Однако взыскание не происходит неожиданно: должно прийти уведомление. Когда деньги не доходят полностью, необходимо добиваться правды, чтобы не допустить произвола.

«Самое простое — это через "Госуслуги", где можно задать вопрос. Для большинства пенсионеров, которые не очень дружат с современными технологиями, было бы легче пойти в ближайшее отделение Социального Фонда России и спросить, что случилось», — отметила эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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