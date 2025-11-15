Календарь — это не просто последовательность дат, а летопись значимых событий, формирующих облик страны.
15 ноября в истории России отмечено как день, когда были заложены основы для развития искусства, филантропии, транспорта и даже зарождались первые попытки покорить небо.
1764: Императорская Академия художеств
15 ноября 1764 года стало знаменательной датой для российской культуры. Именно в этот день учрежденная ранее Академия трех знатнейших художеств получила новый статус и была преобразована в Российскую императорскую Академию художеств.
Это событие положило начало формированию одного из ведущих мировых центров художественного образования, где воспитывались поколения талантливых художников.
«Академия до сих пор и является одним из лучших в мире учебных заведений, где воспитываются талантливые художники», — отмечается в исторических записях.
Кроме того, на базе этого образовательного учреждения был открыт первый в России публичный музей, что способствовало популяризации искусства среди широких масс.
Сегодня достойным преемником этой славной традиции является Санкт-Петербургский Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, где обучаются более тысячи студентов.
1811: Попечительный комитет
Продолжая хронологию, 15 ноября 1811 года в Санкт-Петербурге был основан «Санкт-Петербургский Попечительный о бедных комитет Императорского Человеколюбивого общества».
Устав этого благородного учреждения четко определял его миссию: «…престарелых, увечных и больных, не могущих содержать себя собственными трудами…» помещали в богадельни или оказывали «денежное вспоможение и врачебное пособие в их жилищах, чрез принадлежавший сему обществу медико-филантропический комитет».
Общество также оказывало поддержку тем, кто «приведенным в нищету стечением несчастных обстоятельств… единовременной выдачей некоторого количества денег на обзаведение вещами, потребными для их промышленности».
Эти благотворительные начинания заложили основы для развития системы социальной поддержки в России.
1815: первый русский пароход
15 ноября 1815 года ознаменовалось важным шагом в развитии транспорта. Состоялся первый рейс первого русского парохода «Елизавета» из Санкт-Петербурга в Кронштадт и обратно.
Это деревянное судно, построенное на заводе Карла Берда, было оснащено паровой машиной мощностью 4 лошадиные силы и гребными колесами. Плавание, занявшее 2 часа 45 минут со скоростью 9,5 километра в час, стало настоящим событием.
Во время этого путешествия пассажирам предлагался чай, заваривавшийся лишь единожды перед отплытием.
«Отсюда пошли популярные в Петербурге выражения: «чай такой, что Кронштадт виден» и чай «Белая ночь»», — гласят воспоминания о том времени.
Этот эксперимент предвосхитил эру пароходства, которая вскоре кардинально изменит судоходство.
1881: патент для самолета Можайского
15 ноября 1881 года в истории воздухоплавания открылась новая страница.
Капитан 1-го ранга Александр Можайский получил от Департамента торговли и мануфактуры пятилетнюю привилегию (патент) на воздухоплавательный снаряд, который сегодня мы называем самолетом.
Хотя испытания, проведенные в 1885 году, завершились неудачей, этот патент стал важным шагом на пути к покорению неба.
«Можайский получил пятилетнюю привилегию на воздухоплавательный снаряд», — констатируют исторические документы.
1932: Музей истории религии
15 ноября 1932 года в Казанском соборе Санкт-Петербурга открылся Музей истории религии. Это событие сопровождалось значительными переменами: с храма были сняты кресты, а на купол водружен позолоченный шар со шпилем.
Особый интерес у атеистически воспитанных ленинградцев вызывала «средневековая камера инквизиции». Первым директором музея стал известный исследователь арктических народов, литератор Богораз-Тан.
К началу 1940-х годов в Казанском соборе была собрана богатейшая коллекция редких предметов различных конфессий, а также открыта уникальная библиотека.
«В 1998 году Казанский собор был заново освящен, и в нем возобновились службы», — уточняется в современных записях.
Музей же в 2000 году переехал в новое здание.
1955: запуск метрополитена
15 ноября 1955 года стало днем, когда Ленинград получил свою первую ветку метрополитена. Состоялось открытие линии «Автово — Площадь Восстания» протяженностью 10,8 километра.
Эта ветка включала восемь станций, а первые составы были короче современных и состояли всего из четырех вагонов.
«Ленинградское метро прекрасно, это куда лучше самой хорошей сказки», — написал один из первых пассажиров в книге отзывов.
Это событие открыло новую эру в истории городского транспорта.