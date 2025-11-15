«Чай такой, что Кронштадт виден»: чем запомнилось Петербургу 15 ноября

Эти события, разнесенные веками, демонстрируют неуклонное стремление к прогрессу и к совершенству.

Календарь — это не просто последовательность дат, а летопись значимых событий, формирующих облик страны.

15 ноября в истории России отмечено как день, когда были заложены основы для развития искусства, филантропии, транспорта и даже зарождались первые попытки покорить небо.

1764: Императорская Академия художеств

15 ноября 1764 года стало знаменательной датой для российской культуры. Именно в этот день учрежденная ранее Академия трех знатнейших художеств получила новый статус и была преобразована в Российскую императорскую Академию художеств.

Это событие положило начало формированию одного из ведущих мировых центров художественного образования, где воспитывались поколения талантливых художников.

«Академия до сих пор и является одним из лучших в мире учебных заведений, где воспитываются талантливые художники», — отмечается в исторических записях.

Кроме того, на базе этого образовательного учреждения был открыт первый в России публичный музей, что способствовало популяризации искусства среди широких масс.

Сегодня достойным преемником этой славной традиции является Санкт-Петербургский Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, где обучаются более тысячи студентов.

1811: Попечительный комитет

Продолжая хронологию, 15 ноября 1811 года в Санкт-Петербурге был основан «Санкт-Петербургский Попечительный о бедных комитет Императорского Человеколюбивого общества».

Устав этого благородного учреждения четко определял его миссию: «…престарелых, увечных и больных, не могущих содержать себя собственными трудами…» помещали в богадельни или оказывали «денежное вспоможение и врачебное пособие в их жилищах, чрез принадлежавший сему обществу медико-филантропический комитет».

Общество также оказывало поддержку тем, кто «приведенным в нищету стечением несчастных обстоятельств… единовременной выдачей некоторого количества денег на обзаведение вещами, потребными для их промышленности».

Эти благотворительные начинания заложили основы для развития системы социальной поддержки в России.

1815: первый русский пароход

15 ноября 1815 года ознаменовалось важным шагом в развитии транспорта. Состоялся первый рейс первого русского парохода «Елизавета» из Санкт-Петербурга в Кронштадт и обратно.

Это деревянное судно, построенное на заводе Карла Берда, было оснащено паровой машиной мощностью 4 лошадиные силы и гребными колесами. Плавание, занявшее 2 часа 45 минут со скоростью 9,5 километра в час, стало настоящим событием.

Во время этого путешествия пассажирам предлагался чай, заваривавшийся лишь единожды перед отплытием.

«Отсюда пошли популярные в Петербурге выражения: «чай такой, что Кронштадт виден» и чай «Белая ночь»», — гласят воспоминания о том времени.

Этот эксперимент предвосхитил эру пароходства, которая вскоре кардинально изменит судоходство.

1881: патент для самолета Можайского

15 ноября 1881 года в истории воздухоплавания открылась новая страница.

Капитан 1-го ранга Александр Можайский получил от Департамента торговли и мануфактуры пятилетнюю привилегию (патент) на воздухоплавательный снаряд, который сегодня мы называем самолетом.

Хотя испытания, проведенные в 1885 году, завершились неудачей, этот патент стал важным шагом на пути к покорению неба.

«Можайский получил пятилетнюю привилегию на воздухоплавательный снаряд», — констатируют исторические документы.

1932: Музей истории религии

15 ноября 1932 года в Казанском соборе Санкт-Петербурга открылся Музей истории религии. Это событие сопровождалось значительными переменами: с храма были сняты кресты, а на купол водружен позолоченный шар со шпилем.

Особый интерес у атеистически воспитанных ленинградцев вызывала «средневековая камера инквизиции». Первым директором музея стал известный исследователь арктических народов, литератор Богораз-Тан.

К началу 1940-х годов в Казанском соборе была собрана богатейшая коллекция редких предметов различных конфессий, а также открыта уникальная библиотека.

«В 1998 году Казанский собор был заново освящен, и в нем возобновились службы», — уточняется в современных записях.

Музей же в 2000 году переехал в новое здание.

1955: запуск метрополитена

15 ноября 1955 года стало днем, когда Ленинград получил свою первую ветку метрополитена. Состоялось открытие линии «Автово — Площадь Восстания» протяженностью 10,8 километра.

Эта ветка включала восемь станций, а первые составы были короче современных и состояли всего из четырех вагонов.

«Ленинградское метро прекрасно, это куда лучше самой хорошей сказки», — написал один из первых пассажиров в книге отзывов.

Это событие открыло новую эру в истории городского транспорта.