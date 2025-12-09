«Че надо?»: как хамство персонала превратило кофейное царство Петербурга в провал

Санкт-Петербург — город, известный своими величественными коллекциями, от Эрмитажа до сокровищ Фаберже. Однако в пасмурную погоду возникает желание исследовать и более нишевые, современные пространства.
Среди них выделяется Музей Кофе, позиционирующий себя как первый и единственный в России. Расположенный на Воскресенской набережной, среди таких достопримечательностей, как Смольный собор и Таврический сад, он обещал увлекательное погружение в мир ароматов.
Но, как оказалось, реализация этой идеи оказалась далека от ожиданий.
Первое впечатление: арка, грязь и молчание
Поиски музея привели посетителей к старинному зданию из красного кирпича — “Местечко не сказать, чтобы приятное глазу”. Чтобы попасть внутрь, необходимо было “нырнуть в арку”.
Сразу за дверью открылся вид, не предвещавший ничего хорошего: небольшое помещение, запыленные картины и “непонятные безделушки” на стеллажах.
Организация этого частного заведения с самого начала оттолкнула гостей. Отсутствие персонала и указателей привело к неловкому молчанию.
После пяти минут ожидания и громкого приветствия, из какой-то комнаты выскочил мужчина, который вместо радушного приёма выдал:
“Вам куда? Че надо?”.
После уточнения о желании посетить музей, последовал настоящий шквал претензий:
“Вы вообще записывались? Нет? Так какого лешего вы тут вообще топчитесь!? На улице грязно, не топчите! Мог бы вас вообще выгнать, раз не записаны заранее!”.
Подобное хамство стало первым и самым ярким впечатлением от этого места.
Стоимость и “самостоятельный осмотр”
Стоимость посещения установлена на уровне 500 рублей, что включает право на самостоятельный осмотр или присоединение к экскурсии.
Не дождавшись начала запланированного сеанса, посетителям предложили осмотреть экспозицию самостоятельно — с явным намеком “отсюда свалить”. Самостоятельный осмотр занял всего пять минут и был “совершенно не информативным”.
Экскурсия: 10 минут заученных фраз
Несмотря на негативный старт, посетители решили дождаться экскурсии, чтобы не терять оплаченные средства. Музей, начавший работу в 2008 году на базе частной коллекции, состоит из “трех залов — комнаток”.
Главный зал посвящен истории кофеварения — кофеваркам, кофемолкам и посуде.
Экскурсия началась с давно известной истории об эфиопском пастухе и его овцах, а также с макета кофейной ягоды. Открытием для посетителей стало то, что мякоть ягоды съедобна и из кожуры делают чай.
Гид продемонстрировала карту с сортами Арабика, Робуста и Либерика, отметив, что последний “не вкусный” и редко экспортируется.
Вскоре стало ясно, что экскурсия носит поверхностный характер.
“Все, что говорила экскурсовод я знала”.
Удивительные факты о кофе в России — от указа Петра I заставлять бояр пить этот напиток до выражения “запахло жареным”, связанного с прусскими “вынюхивателями” — были изложены без должного энтузиазма.
Рассказы о “еде” кофе Екатериной II или о том, что Бетховен отсчитывал ровно 64 зерна для идеального эспрессо, звучали как “притянутые за уши байки для затравки”.
Самое шокирующее — продолжительность.
“Экскурсия длилась ровно 10 минут! 10 минут, Карл!!”.
Гид “оттараторила заученный текст с такой скоростью, что мы опомниться не успели”, демонстрируя безразличие и пресекая любые попытки диалога.
Атмосфера барахолки и сомнительная гигиена
Экспозиция представляла собой “хаотичное нагромождение откровенного хлама”, где лишь старинные кофеварки вызывали интерес. Пространство было грязным — “толстый слой пыли покрывает все поверхности”.
В музее кофе не ощущалось ни малейшего кофейного аромата — зерна “все выветрившиеся”.
Нюхательная дегустация в отдельной комнатке усугубила впечатление. Посетителям предлагали нюхать “видавшие виды заляпанные банки с неплотно закрытыми крышками из под огурцов”.
“Господа музейщики, так не хранят зерна в негерметичных банках!”.
Основная цель этого действа, по мнению посетителей, — не просвещение, а продажа.
В магазине при музее цены были высоки — 600 рублей за 100 грамм обычного кофе и 8000 рублей за 100 грамм «Копи Лювак».
“Покупать здесь кофе мне не захотелось”, — констатируется в отзыве, что объясняется общим состоянием экспонатов.
Терраса с видом на “Кресты”
Посетители воспользовались 50% скидкой для кофе на Кофейной террасе с видом на Неву. Однако и здесь их ждало разочарование:
“Скатерти на столах в пятнах, покоцанная мебель колхозного вида”.
Единственным светлым пятном оказался бариста — “оказался очень приятным молодым парнем с юмором, лучом света в этом мраке”.
Терраса выходит на вид, где расположено здание бывшей тюрьмы “Кресты”, которую планируют преобразовать в культурный центр. Это соседство мрачного прошлого с псевдокультурным настоящим музея выглядит символично.
Приговор: не музей, а разводилово
Итоговое время пребывания составило около 30 минут. Ответ на вопрос, стоит ли музей потраченных денег и времени, однозначен: “Нет”.
“Если говорить коротко, то это худший музей, в котором я когда-либо была”.
Хамство, поверхностная экскурсия, антисанитария и явная нацеленность на продажу вместо просвещения заставили посетителей уйти с чувством полного разочарования.
“Это просто обыкновенное разводилово для туристов”.