Чем кормили студентов? Проверка вскрыла грубые нарушения у поставщика питания колледжа «Звёздный»

В колледже «Звёздный», расположенном в Санкт-Петербурге, зафиксирован рост числа заболевших острой кишечной инфекцией среди студентов.
В течение двух дней, с 29 по 30 октября, зарегистрировано семь подобных случаев, при этом двоим учащимся потребовалась госпитализация в инфекционные лечебные учреждения.
В межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что питание в столовой колледжа оказывает компания ООО «АУРУМ ПЛЮС».
В ходе эпидемиологического расследования были проведены лабораторные проверки сотрудников, а также анализ проб пищевых продуктов, воды и смывов с оборудования. Часть продукции признана некачественной и утилизирована, а в помещениях продолжаются мероприятия по дезинфекции.
В ведомстве отметили, что в деятельности ООО «АУРУМ ПЛЮС» при производстве, хранении и отпуске продуктов выявлены серьезные нарушения санитарных норм.
Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания принято решение о временном запрете на работу данной компании в столовой колледжа «Звёздный».
Все необходимые противоэпидемические меры продолжают осуществляться. Проверку ситуации ведут также представители прокуратуры и Следственного комитета.