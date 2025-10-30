Городовой / Город / Чем кормили студентов? Проверка вскрыла грубые нарушения у поставщика питания колледжа «Звёздный»
Чем кормили студентов? Проверка вскрыла грубые нарушения у поставщика питания колледжа «Звёздный»

Опубликовано: 30 октября 2025 13:45
Два человека были госпитализированы в инфекционные отделения.

В колледже «Звёздный», расположенном в Санкт-Петербурге, зафиксирован рост числа заболевших острой кишечной инфекцией среди студентов.

В течение двух дней, с 29 по 30 октября, зарегистрировано семь подобных случаев, при этом двоим учащимся потребовалась госпитализация в инфекционные лечебные учреждения.

В межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что питание в столовой колледжа оказывает компания ООО «АУРУМ ПЛЮС».

В ходе эпидемиологического расследования были проведены лабораторные проверки сотрудников, а также анализ проб пищевых продуктов, воды и смывов с оборудования. Часть продукции признана некачественной и утилизирована, а в помещениях продолжаются мероприятия по дезинфекции.

В ведомстве отметили, что в деятельности ООО «АУРУМ ПЛЮС» при производстве, хранении и отпуске продуктов выявлены серьезные нарушения санитарных норм.

Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания принято решение о временном запрете на работу данной компании в столовой колледжа «Звёздный».

Все необходимые противоэпидемические меры продолжают осуществляться. Проверку ситуации ведут также представители прокуратуры и Следственного комитета.

