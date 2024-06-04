Чем заняться летом в Москве, чтобы хорошо отдохнуть: пять удачных идей

Если этим летом у вас не выдается поездка за границу, не спешите расстраиваться, ведь интересно провести время можно даже в своей стране. Например, можно отправиться на несколько дней в Москву. А чтобы по-настоящему прочувствовать летнюю атмосферу, стоит посетить следующие места.

Прогуляться по набережным

Во-первых, так вы сможете насладиться прохладным ветерком от воды, а, во-вторых, посмотреть немало достопримечательностей в центре города. Лучшие набережные — Москворецкая, Кадашевская, Болотниковская и Фрунзенская. От них местные жители рекомендуют пройтись к «Зарядью», парку Горького или «Музеону», а также на Стрелку, где находится знаменитый памятник Петру Первому.

Пообедать на террасе

Одно из главных преимуществ лета в городе — возможность насладиться трапезой на уютной открытой веранде. Лучшие заведения, где можно удачно разместиться и побаловать себя чем-нибудь вкусным, расположились на центральных улицах: Пятницкая, Новый Арбат, Большая Дмитровка, Мясницкая и Покровка лидируют по количеству летних кафе.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Покататься на катерах

С воды вы сможете полюбоваться на такие московские достопримечательности, как Кремль, Храм Христа Спасителя, парк «Зарядье», здание МГУ и даже небоскребы Москва-сити.

А для тех, кто уже не раз видел все знаковые точки, есть менее заезженные маршруты, например, в Николо-Угрешский монастырь, в Жостово или в Бухту Радости.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Полюбоваться парками и усадьбами

Самые популярные места для отдыха — Кусково, Царицыно, Кузьминки, парк Горького. Также пользуется большим спросом парк «Фили» — здесь обустроен бесплатный песчаный пляж с шезлонгами, а у отдыхающих есть возможность искупаться. Еще очень востребованы «Сокольники» — здесь можно искупаться в открытых бассейнах.

Посетить Измайловский кремль

Если большая часть Россиян так или иначе уже видели Кремль на Красной площади, то вот с Измайловским мало кто знаком. Это культурно-развлекательный комплекс, который напоминает целый мини-город. Комплекс построен в стиле русского зодчества и включает в себя выставку-ярмарку произведений народного творчества. Также здесь есть парк живописи, лавочки с антиквариатом, музеи, кукольная галерея и сказочный терем.

Здесь проводят немало лекций, экскурсий и мастер-классов. А еще тут есть буфет, где угощают выпечкой и чаем.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru